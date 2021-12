Google Brasil abre vagas para pessoas com deficiência

As inscrições para o primeiro Programa de Recrutamento de Pessoas com Deficiência do Google Brasil podem ser feitas no site da empresa até 1º de novembro. As vagas são para os escritórios de São Paulo e Belo Horizonte, mas podem participar candidatos de qualquer cidade.

As principais áreas disponíveis são vendas, atendimento, marketing, planejamento, engenharia, finanças e recursos humanos. É preciso ter ensino superior completo ­ou com conclusão prevista até 2016 ­e domínio do idioma inglês.

O programa também vai identificar pessoas que se encaixem em vagas futuras. Segundo publicação da empresa, buscam-se "profissionais com histórias que demonstrem liderança, capacidade de resolução de problemas e identificação com os valores e a cultura do Google".

