Fique atento para não cair no golpe do falso emprego

Cerca de 14 milhões de brasileiros estão procurando emprego, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada no primeiro semestre do ano. Diante da demanda, o ambiente online tornou-se a principal via de disseminação de mensagens com enganosas vagas de trabalho, prática criminosa que ficou conhecida como golpe do falso emprego.

Após um falso anúncio de oportunidade de trabalho como agente de segurança do metrô circular pela internet, em 2015, cerca de cinco mil pessoas compareceram ao posto do SineBahia, na avenida ACM. Depois de receber a informação de que o conteúdo sobre a vaga não passava de boato, alguns dos interessados se revoltaram e quebraram portas e janelas da unidade.

O tumulto na sede do SineBahia foi causado por uma publicação que foi compartilhada em redes sociais na internet. Entre as consequências do fato, o produtor de eventos Luís Carlos Barbosa, moderador da página do Facebook Empregos Salvador, precisou prestar esclarecimentos em uma das delegacias da Polícia Civil da Bahia.

“Como a postagem sobre a vaga no metrô também foi colocada no grupo, fui intimado a comparecer à delegacia. Chegando lá, expliquei para o delegado que não é fácil filtrar todas as postagens. Atualmente, o grupo soma um pouco mais de três mil participantes”, conta Barbosa.

Segundo o moderador, o constrangimento de ter de prestar esclarecimentos e a perda do dia de trabalho foram os maiores danos. Apesar de toda a situação, ele entende que a atuação da polícia é importante no objetivo de trazer justiça para as vítimas da inverídica mensagem.

De acordo com Márcia Almeida, consultora de carreira da Ricardo Xavier Recursos Humanos, a pessoa que procura uma oportunidade de trabalho precisa ficar atenta aos sinais característicos do golpe do falso emprego.

“Sempre que existir um anúncio, observe se existe o nome e a logo da contratante ou empresa de RH responsável. É fundamental também evitar se deslocar para entregar currículos de emprego nos locais. Atualmente, a maioria das empresas faz o contato pela internet, onde informam o local e as etapas de seleção”, diz a consultora.

Para a segurança dos interessados em determinado anúncio de emprego online, Márcia explica que a credibilidade da informação deve ser feita por meio de consulta aos sites oficiais da empresa mencionada no conteúdo.

“Existem sites que fazem uma espécie de resumo da informação sobre a vaga de emprego. Na maioria dos casos, essas plataformas disponibilizam os links de acesso aos sites oficiais da empresa contratante. É sempre bom acessar esses links e ligar para tirar todas as dúvidas”, explica Márcia.

Com mais de 51 mil membros, a Facebook Vagas de Emprego Salvador, uma outra página com objetivo de facilitar a busca por trabalho, conta com a colaboração dos seus integrantes para a divulgação de oportunidades de trabalho na cidade. A cada 10 minutos, são fixadas no mural da página entre 60 a 70 postagens de sites oficiais de empresas, blogs independentes e pessoas que se identificam como profissionais vinculados ao setor de RH.

Até o final do dia, cerca de 15% dos conteúdos postados serão falsos, segundo Netson Santos, um dos administradores da página. Para evitar que a taxa diária de postagens com inexistentes vagas de emprego aumente, os responsáveis pela administração fazem a averiguação de parte dos links e mensagens divulgadas.

“Enquanto moderadores, tentamos olhar se os links são verdadeiros, alguns podem conter apenas vírus. Além disso, contratamos o serviço de um antivírus que faz uma varredura pelas postagens da página. Apesar de todas as etapas de proteção, não é possível gerir 100% das publicações, fator que possibilita a divulgação de falsas vagas de trabalho”, conta Santos.

Como estratégia de resguardo contra golpes cibernéticos, ele faz a exclusão de publicações que pedem dados pessoais para a participação em processos de seleção de emprego, a maioria com campos para os dígitos do RG e CPF.

Como evitar fraudes online

Observe

Vagas falsas geralmente contêm sinais comuns, que podem alertá-lo, como erros gramaticais nos anúncios das vagas, endereço de e-mail de contato não correspondente ao do domínio da empresa

Tenha cuidado

Fique atento com as vagas que solicitam informações ou dados pessoais além do que geralmente está contido no currículo, e, como princípio, você nunca deve dar os seus dados bancários antes de lhe ser oferecido um emprego efetivamente

Verifique

Busque informações sobre credibilidade, confiabilidade e reclamações da empresa com amigos e contatos que atuem no setor ou busque dicas por meio de recursos como sites oficiais

