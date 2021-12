Financiamento coletivo viabiliza negócios de pequeno porte

As possibilidades oferecidas pela internet para o mercado de negócios já vão além das lojas e da publicidade online. Hoje, a rede oferece também alternativas de financiamento para micro e pequenos empreendedores, por meio de plataformas de financiamento coletivo, conhecido como crowdfunding, que surgiu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2010.

Funciona assim: o empreendedor expõe seu projeto em um site e pessoas com afinidade ou interesse na ideia fazem doações em dinheiro para que ela possa se concretizar. Atualmente, segundo o site Crowdfunding Brasil, o País possui cerca de 30 plataformas, que hospedam projetos de diversas áreas. Entre elas, o Portal Impulso, inaugurado em junho pela Aliança Empreendedora, foi a primeira voltada exclusivamente para microempreendedores.

"O portal atende, especialmente, os microempreendedores de baixa renda e com dificuldades de conseguir crédito. O objetivo é que eles mobilizem uma rede de contatos que apoiem e invistam em suas ideias", explica Luísa Bonim, diretora de comunicação da Aliança Empreendedora. Segundo ela, um dos papéis dos coordenadores de plataformas de financiamento é analisar a viabilidade dos projetos e orientar o empreendedor quanto ao valor que ele precisa obter.

O portal, como outras plataformas, é pautado pela política de recompensas, típica do crowdfunding, em que o apoiador de um projeto bem-sucedido recebe um agradecimento em forma de produtos, serviços ou gestos simbólicos, de acordo com o valor que investiu. No caso de projetos que não atingem a meta de arrecadação, todo o dinheiro é devolvido aos apoiadores", explica Luísa.

Incentivo e inovação - O potencial empreendedor do crowdfunding tem sido buscado por jovens como o paranaense Adriano Stella, que, aos 26 anos, iniciou sua empresa de jardinagem, a Aquarela Jardim. "Sempre me identifiquei com a jardinagem e, depois de atuar como autônomo, resolvi formalizar o negócio e vi no Portal Impulso a possibilidade de financiamento", conta Adriano, cuja meta na plataforma foi obter uma Kombi para expandir a empresa.

"Atualmente atendo de 22 a 27 clientes, o veículo permitiria agilizar o trabalho e aumentar o lucro", explica o jovem empreendedor, que oferece vídeos tutoriais, plantas e projetos de jardinagem domiciliar aos apoiadores do seu negócio.

Já Lígia Bispo, de Vitória da Conquista, resolveu enviar seu projeto à plataforma, para abrir uma sorveteria-biblioteca. "Faço parte de um projeto de literatura itinerante e como desejo iniciar meu próprio negócio, resolvi associar as duas coisas: pretendo abrir uma sorveteria em que seja possível ler e alugar livros", conta.

Uma das características do crowdfunding empreendedor é o benefício social embutido em projetos, como o de Lígia. No sertão baiano, a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (Apaeb) recorreu às plataformas para financiar o projeto Educador na Pista, que oferece treinamentos aos microempreendedores da região.

"Esse tipo de financiamento dá visibilidade e amplia um projeto que contribui economicamente com a vida de pessoas em vulnerabilidade social, afirma Virgínia Santana, coordenadora do projeto.

