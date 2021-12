Festa de fim de ano: exagero prejudica imagem do funcionário

"Não é fofoca, é o estudo da natureza humana". Era mais ou menos assim que uma personagem de Agatha Christie, Miss Maple, rebatia quando lhe atribuíam a fama de fofoqueira. A resposta da famosa personagem dá uma ideia da curiosidade que desperta a vida do vizinho, do amigo ou mesmo do colega de trabalho em todos nós. Não é à toa que as redes sociais, guardadas suas outras funcionalidades, fazem tanto sucesso. Pensando na tendência voyeur de boa parte dos seres humanos, nunca é demais lembrar-se da importância do bom comportamento nas festas de fim de ano das empresas.



Caso contrário, seu nome pode parar nas rodas, nas salas e nos refeitórios da firma. E ainda pior, seu chefe é que pode reprovar uma postura, digamos, inadequada, como beber demais, exagerar na dança sensual ou beijar vários colegas de trabalho em uma festa em que estão presentes todas as pessoas, ou quase todas, com que você cruza todos os dias nos corredores do trabalho.



Esses comportamentos podem até não causar demissão, mas são mestres em "queimar o filme". A atendente Carla (nome fictício), de 23 anos, sabe bem disso. Empolgada com a recente contratação em uma empresa de call center, a jovem exagerou na quantidade de álcool no evento do ano passado e acabou fazendo coisas que, se não tivesse bebido, dificilmente faria. Beijou um colega na frente do seu supervisor e, pouco tempo depois, outro próximo da mesa onde estava o gerente do seu supervisor.



Levando em conta que, no dia seguinte, todo mundo se reúne aqui e ali para saber mais detalhes do evento, os dados foram cruzados e os dois fecharam as contas. "Meu chefe deu a entender que sabia, mas não me disse nada diretamente. Fique envergonhada, porque não tinha necessidade de ter ficado com dois colegas de trabalho. Esse tipo de comportamento não é adequado, ainda mais para quem tinha acabado de ser contratada", diz Carla.



"Água fria" nos planos



Posturas como a de Carla, que na festa da firma bebeu e ficou com dois colegas de trabalho, não são capazes de causar uma demissão, mas podem atrapalhar os planos de profissionais que estejam participando de seleções internas na empresa, segundo Mariana Almeida, gerente de RH da Mega Sistemas Corporativos. "Se a pessoa comete a gafe de falar mal do chefe, acabou a seleção para ela. Se exagerou na bebida e está participando de uma seleção para assumir uma equipe, pode se prejudicar", afirma.



Mas, assim como é importante não exagerar e cometer gafes, é importante também não exagerar no autocontrole para aproveitar o momento de confraternização, afirma Mariana Almeida. "Não precisa ficar engessado, apenas estar consciente de que o cuidado com a imagem deve ser diário", pontua.

