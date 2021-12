Ferramentas digitais otimizam a gestão dos negócios

Um dos maiores desafios dos empreendedores é manter um ambiente produtivo e organizado. Em pequenas empresas, em geral, é comum investir em sistemas digitais que ajudem na organização de tarefas. Mas softwares e plataformas online ajudam nos processos de empresas e podem ser determinantes para o sucesso do negócio.

Alexandre Tempel é designer e já trabalhou em empresas que utilizam diferentes ferramentas de organização do trabalho. Para ele, essas plataformas geram uma eficiencia maior no uso do tempo. "Não preciso perguntar para o chefe qual é a próxima tarefa, ou ir em outro setor para buscar uma informação, e tenho um ganho de tempo para fazer o que preciso", conta.

Ele já trabalhou, por exemplo, com o Trello, um organizador onde se criam listas de tarefas. Essas listas ficam em "cards", que são distribuídos em quadros de acordo com a área ou assunto. Funcionários podem ser marcados em diferentes quadros e todos sabem quem está em cada tarefa. "O Trello é simples e fácil de usar, bom para quem nunca usou nada do tipo", recomenda Tempel.

Outra ferramenta que pode ser utilizada em empresas é o Slack, uma ferramenta de comunicação voltada para grupos de trabalho. "O legal do Slack é que ele se integra com outras ferramentas. Com uma chave específica certas palavras da conversa já eram exportadas como tarefa para outro programa", explica.

Outra forma de garantir a produtividade por meio de ferramentas digitais é por sistemas de gestão, os chamados ERPs (do inglês enterprise resource planning). "Eles são sistemas que oferecem pacotes para gerenciamento de atividades de empresas", conta Edmilton Silva, coordenador do curso de sistemas de informação da Estácio.

Os ERPs coletam e organizam informações, ajudando a controlar processos como folhas de pagamento e emissão de notas fiscais. Gerenciar essas informações a partir de um único sistema diminui o tempo gasto e ajuda a evitar erros.

Melentino Tedesco utiliza diversos softwares em sua empresa, a Tedesco Lanchonete e Restaurante. A conciliação bancária e o delivery, por exemplo, são controlados por meio de softwares, mas encontrar um sistema que atenda às necessidades da empresa e tenha um custo viável é um desafio.

"Estou pesquisando outras ferramentas para ver o que funciona para nós. Algumas têm custo alto, então precisamos de algo que não atinja diretamente o custo do negócio", conta.

Para empresas com dificuldades na gestão, o Sebrae oferece um serviço de consultoria a distância. "O cliente agenda um horário e é atendido por telefone ou videoconferência. Ao final ele recebe um relatório com informações e recomendações", conta Taiane Jambeiro, analista de atendimento individual do Sebrae.

Rosely Lira e Miguel Tolentino, casados há 11 anos e donos da pet shop 4 Pets 4 You, utilizaram o serviço do Sebrae. Através da consultoria, a loja conseguiu otimizar sua gestão, e, após pouco mais de um ano de inauguração, a dupla planeja expandir seu consultório veterinário e abrir um centro cirúrgico até 2018.

A pet shop utiliza o SimplesVet, um software específico para a área de veterinária, para agendamento e base de dados das consultas, e usa o modelo do Sebrae para programar o estoque e o fluxo de caixa. "Implementar esses conhecimentos nos ajuda a crescer de maneira mais segura" conta Rosely.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

