Ferramenta online "combina" vaga e perfil do candidato

Depois de preencher formulário com informações pessoais, uma ferramenta online indica o perfil que mais combina com o seu. Parece promessa de site de encontro amoroso, mas é uma das novas estratégias de recrutamento de profissionais.

O matching (combinação) funciona assim: as empresas informam nos perfis suas missões e valores, enquanto possíveis candidatos compartilham dados profissionais e pessoais. A partir disso, um algoritmo faz a combinação, verificando se uma empresa atende às expectativas do candidato e vice-versa.

Um dos pioneiros no serviço foi o site norte-americano Good.co, que relacionava cada perfil de candidato com a personalidade de celebridades como Steve Jobs ("visionário") ou John Lennon ("sonhador"). No Brasil, o matching é oferecido pela comunidade de carreiras 99jobs.com, site que também permite que funcionários e ex-funcionários publiquem, anonimamente, comentários sobre cada local de trabalho.

"O objetivo é que os jovens, que têm menos experiência e network, não entrem para se candidatar a vagas, mas para conhecer as empresas. A ideia é que eles possam ver os 'currículos' das corporações antes que elas vejam os deles", explica Eduardo Migliano, criador do 99jobs.

A prioridade de escolha do candidato implica um maior esforço dos contratantes para parecerem atrativos. "Qualidade de vida, planos de carreira estruturados e autonomia são os principais aspectos procurados por esses jovens", afirma a especialista em recrutamento Manoela Costa.

Por outro lado, executivos também têm exigências. "Os empregadores não levam em conta apenas a faculdade, mas procuram saber de outras participações sociais do candidato, como grêmio estudantil ou empresa júnior, por exemplo", explica Migliano.

Para o estrategista em marketing Gabriel Rossi, porém, essa investigação pessoal não é tão confiável, já que a internet facilita a ausência de autenticidade. "A rede permite que as pessoas potencializem o querem ser, já que é regida pelo que cada indivíduo comunica e não pelo que se é. Isso dificulta a análise do verdadeiro potencial de cada candidato", avalia.

Segundo a gerente de estágios e novos talentos do IEL, Edineide Lima, esse é um dos motivos pelos quais ferramentas online não devem eliminar outras etapas de seleção. "Elas são apenas uma fase inicial de recrutamento, uma triagem. A seleção deve vir depois".

