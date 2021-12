'Feira de Profissões' oferece oficinas gratuitas em cidades baianas

Quem deseja conhecer novas oportunidades para empreender e se qualificar profissionalmente terá oportunidades neste mês de março. Promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a 'Feira de Profissões' vai oferecer ao público baiano oficinas, palestras, workshops e consultorias gratuitas nos mais diversos segmentos profissionais entre os dias 9 e 28, na Bahia.

Ao todo, oito cidades serão contempladas: Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

Na formação, as atividades tratarão de temas voltados para Gastronomia, Beleza, Tecnologia da Informação, Moda, Saúde, Comunicação, Comércio, Gestão e Educação. Os participantes terão direito a certificação.

Para participar, os interessados devem se inscrever através do site do evento. As vagas são limitadas à lotação do local.

adblock ativo