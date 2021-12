Farmácia oferece 150 vagas de emprego para deficientes

A Farmácia Sant'Ana está com 150 postos de trabalho abertos exclusivamente para pessoas com deficiência. As vagas de operador de caixa são para todas as unidades na capital e no interior do estado.

Além de salário mais benefícios, a empresa tem um plano de crescimento profissional. Os interessados devem encaminhar currículo para trabalheconosco@farmaciassantana.com.br e escrever PDC no assunto do e-mail.

