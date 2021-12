Faltam candidatos a vagas para condutor do metrô

Encerrado, nesta sexta-feira, 10, o prazo para o preenchimento das 38 vagas para operador dos trens do Metrô de Salvador (Metrosal), somente 32 candidatos foram ao Serviço de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) para se inscrever aos cargos, desde a manhã da última segunda-feira.



Mesmo assim, o número de candidatos encaminhados pelo Simm à empresa de recrutamento Manpower, responsável pela seleção, não garante que a CCR, concessionária que administra a operação do metrô, terá à disposição todos os pretendentes, após a peneira realizada pelo setor de recursos humanos.



Falta de trabalhadores qualificados para os cargos de operador foi o principal entrave encontrado pelos recrutadores do Simm, que fica localizado no Comércio, segundo informou o supervisor de captação de vagas do órgão municipal, Edmilson Pereira.



Experiência de seis meses como maquinista de trem ou motorista de caminhão bitrem (que possui eixo duplo) é a principal exigência para ocupar uma das vagas, seguida por "imprescindível" conhecimento em elétrica básica e "desejável" habilitação na categoria "D".



"Nosso planejamento era atender, pelo menos, 114 pessoas, mas apenas 32 candidatos nos procuraram ao longo de uma semana, entre segunda-feira passada, quando foram anunciadas as vagas, e o encerramento hoje [ontem]", lamentou Pereira.



À espera do metrô desde 2000, quando foram iniciadas as obras para esse meio de transporte, a capital baiana carece de mão de obra preparada. "Nossa maior dificuldade foi encontrar pessoas no perfil exigido pela empresa", disse o gestor, às 17h de ontem, no final do expediente.



No páreo



Habilitado na categoria "E", 15 anos de experiência como motorista carreteiro, vencedor do prêmio de melhor caminhoneiro do Brasil em 2012, o candidato Josenildo da Cruz, 42 anos, é um dos 32 candidatos que foram encaminhados pelo Simm.



Com uma bagagem curricular que pode colocá-lo entre os favoritos a um dos postos, o profissional procurou o Simm já no último dia de inscrição. "Estava em casa, quando vi anunciar as vagas na TV. Decidi me inscrever", disse o morador de Simões Filho (Grande Salvador).



Casado, pai de dois filhos, o estudante do curso técnico em logística chega a receber cerca de R$ 2.800 mensais na atual empresa onde trabalha, pela qual faz muitas viagens pelo Brasil. "Eu viajo muito. Passo até 10, 15 dias fora de casa", revelou.



Os candidatos selecionados pelo Simm têm até a próxima quinta-feira, dia 14, para comparecer à empresa Manpower, no edifício Espaço Empresarial, na avenida Tancredo Neves, próximo ao Centro Médico Iguatemi.

