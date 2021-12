Faculdade Ruy Barbosa abre seleção para professores

A Faculdade Ruy Barbosa abre vagas para professores com mestrado e doutorado. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@frb.edu.br, colocando o assunto: vaga professor Ruy Barbosa.

As oportunidades são para Arquitetura, Gastronomia e Tecnologia. Entre as disciplinas de Arquitetura estão: Teoria da Arquitetura e do urbanismo, Desenho executivo e perspectivo, além de História da Arquitetura e Urbanismo moderno.

Outras vagas são para Projeto Hoteleiro, Arquitetura de interiores e Desenho de observação aplicada ao design. Em Gastronomia, Tecnologia do alimento - cozinha francesa, Terminologias Ítalo-espanhola aplicada a gastronomia e Terminologia anglo-francesa aplicada à área. Há também seleção para a disciplina de Processamento de Dados.

