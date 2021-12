Facebook abre processo de seleção de startups no Brasil

A rede social Facebook abre nesta segunda-feira, 2, o processo de seleção de startups para o primeiro programa de aceleração da Estação Hack, em São Paulo. As inscrições ocorrem pelo site até o dia 29 de outubro.

O projeto, que conta com parceria da organização Artemisia, irá selecionar até 10 startups do país que usem dados intensivamente em suas soluções, e que tenham potencial de gerar transformações positivas à sociedade em larga escala.

O programa focará em negócios que já tenham protótipo em fase de testes de mercado, até startups com produtos já lançados que buscam rápido crescimento, e que apresentem soluções nos seguintes temas: empregabilidade, educação, segurança de dados, engajamento cívico, serviços financeiros (para inclusão ou educação financeira) e microempreendedorismo.

Os selecionados terão residência de seis meses na Estação Hack, com acesso à infraestrutura e ferramentas do Facebook. Eles também receberão mentoria de especialistas, apoio na formação do modelo de negócios e refinamento do impacto social com a metodologia Artemisia.

Sobre a Estação Hack

A Estação Hack, anunciada pelo Facebook no fim de agosto, abrigará, além da aceleração de startups, iniciativas como cursos gratuitos de programação para jovens e workshops sobre empreendedorismo e planejamento de carreira.

Com a iniciativa, que deverá ser aberta até o final do ano, o Facebook busca colaborar para o desenvolvimento do ecossistema econômico e de tecnologia no Brasil, capacitando jovens de baixa renda em programação, ajudando na criação de novos negócios e fornecendo recursos para os pequenos e médios empresários crescerem usando a economia digital a seu favor.

Além do programa de aceleração de startups, serão oferecidas bolsas a mais de 7.400 jovens brasileiros por ano nas áreas de programação, planejamento de carreira e gestão de empresas. A Estação Hack abrigará ainda sessões dos programas de empreendedorismo e de marketing digital do próprio Facebook.

adblock ativo