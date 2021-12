Fabricante seleciona promotores de venda

A Mondelez International está selecionando promotores de venda na Bahia para o período da Páscoa. São ofertadas 275 vagas, a maioria delas em Salvador. As inscrições acontecem até 18 de março pelo site www.vagas.com.br/mondelez_pascoa.



As vagas demandam ensino fundamental completo, ser maior de idade e ter boa comunicação, além da capacidade de abordar o consumidor.



Em todo o Brasil, serão contratados oito mil temporários, que vão auxiliar os consumidores na escolha dos produtos em lojas e supermercados.



Os selecionados vão receber um treinamento sobre o portfólio da empresa, técnicas de abordagem e segurança do trabalho. Segundo a empresa, a Páscoa costuma funcionar como a porta de entrada dos funcionários efetivos.



Líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e bebidas em pó, a companhia tem entre as suas marcas os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa. A Lacta é a marca com maior participação no mercado de ovos de Páscoa do Nordeste, com 42% de share.



Este ano, a expectativa é manter a liderança na região, ampliando a participação, mas a empresa não revela os números estimados para o período.



Entre as apostas deste ano está o ovo Ouro Branco tamanho 15 (270 g). A segunda marca mais famosa de bombom do Brasil ganhou uma versão menor para atingir as classes C e D, diz o gerente de marketing de Páscoa da Mondelez Brasil, Maykon Vieira.



Outra novidade é o Bis Xtra de 1 kg com um kit de adesivos para personalização da embalagem. A linha infantil traz sucessos da TV como Ben 10, Monster High e Spider Man.

