Fábrica em Simões Filho vai gerar 210 empregos

Inaugurada nesta segunda-feira, 11, a fábrica de cubos eólicos Acciona, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS) vai gerar 210 empregos diretos e indiretos na região. Com investimento de R$ 13 milhões na unidade baiana, a Acciona irá produzir anualmente 135 cubos eólicos (peças que concentram as hélices das torres geradoras de energia).

O governador Jaques Wagner este presente na solenidade de inauguração e destacou o crescente destaque da Bahia na atração de investimentos voltados para a produção de equipamentos e serviços na área de energia eólica. "Esta é uma empresa estratégica que completa o ciclo de produção de equipamentos de energia eólica na Bahia", disse o governador.

O diretor da Acciona Windpower Brasil, Cristiano Forman, afirmou que a Estado foi escolhida por ser um grande polo de energia eólica, bem como pela sua localização estratégica entre o Nordeste e o Sul do país, onde a empresa mantém outros projetos.

Até 2014, serão investidos R$ 6,5 bilhões no segmento no Estado, com geração prevista de cinco mil empregos na implantação e 500 na operação dos projetos.

