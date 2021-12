FAB abre mais de 200 vagas para Curso de Formação de Sargentos

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai abrir 279 vagas para a segunda turma do Curso de Formação de Sargentos (CFS), para os jovens com nível médio. As inscrições começam neste domingo, 12, e seguem até 10 de setembro, com uma taxa de participação de R$ 60. Os selecionados poderão ingressar na área em julho de 2019.

Os candidatos não deverão ter menos de 17, nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso (2019) e necessitam ter concluído o ensino médio na data da validação dos documentos. Em certas modalidades, há vagas para ambos os sexos.

As provas serão escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, no dia 25 de novembro deste ano. Com vistoria de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico e validação de documentos.

Os aprovados em todas as etapas terão que se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), em 30 de junho do ano que vem. O curso de formação vai durar, aproximadamente, dois anos. Neste período, os alunos vão receber auxílio de R$ 1.010, além de ter assistências médica e odontológica, alojamento e alimentação no local.

Após a formatura, eles serão promovidos a terceiro-sargento, sendo alocados em organizações militares da Aeronáutica por todo o país, de acordo com as necessidades da FAB.

Os interessados deverão acessar o site da instituição para ler o edital

