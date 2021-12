Experiência em feira incentiva aposta em ponto fixo

Bem-sucedidas em feiras gastronômicas, empresas baianas têm migrado para espaços próprios. Com nomes e produtos consolidados e clientes fiéis, elas têm inaugurado lojas e restaurantes em Salvador. Mas, mesmo com a fama e a experiência das ruas, as marcas se deparam com novas dificuldades. Antes de inaugurar a loja da hamburgueria COZ2, o casal de chefs Camila Crichigno e Rafael Stavale, 38 e 28 anos, rodou o Brasil. Em tendas e food truck, os dois participaram de eventos em nove cidades do país. Em Salvador, o COZ2 ficou famoso pelas longas filas de espera na Feira da Cidade.

Camila e Rafael se ajustam agora aos desafios de um ponto fixo, que está aberto em fase de teste e será inaugurado na próxima quinta-feira. "Começamos do zero. É um trabalhão", desabafa Camila. Junto ao marido e a um novo sócio, ela alugou e decorou o espaço, trocou a documentação e contratou oito funcionários.

Etapas cumpridas, loja aberta, um novo problema surgiu: o exaustor era potente demais e derrubou a energia do prédio onde está a loja. São novos obstáculos para uma marca já experiente, mas, ao mesmo tempo, iniciante na gestão de um ponto fixo. "A gente tinha esse sonho", afirma Camila.



Em busca do mesmo objetivo, o chef Gabriel Lobo, 29, inaugura no final do mês o restaurante Sagaz, que funciona em fase de teste. Ele já participou da Feira da Cidade e da Boa Praça e é um dos criadores da Bahia Food Park. "Os eventos me ajudaram a fortalecer e concretizar meu nome. É uma adrenalina gostosa trabalhar na rua, mas cansa". Em novembro de 2015, ele conseguiu o ponto. Desde então, reformou o local, estudou pratos para o cardápio e criou a marca, mas ainda se adapta ao novo negócio, que não deve impedi-lo de continuar a participar das feiras. Assim como a COZ2, Gabriel confia na fidelidade dos clientes que conquistou nesses eventos.



Foi com essa fidelidade que o empresário Bráulio Barreto, 28, contou para abrir o primeiro quiosque da marca de pipocas gourmet Las Palomitas, que começou em um Pop Up Shop. Nos primeiros três meses do negócio, a estratégia deu certo e as vendas só cresceram. Mas, desde fevereiro, a procura estabilizou. "A frequência no shopping diminuiu", diz o dono. A estratégia dele para divulgar o quiosque é marcar presença nas feiras e eventos onde a marca ganhou fama. Bráulio pretende abrir mais dois quiosque ainda em 2016.



A empresária Juliana Albuquerque, 28, também tem um plano ambicioso: franquear sua marca, a Coxa Coxinha. Com outros três sócios, ela montou uma fábrica no ano passado, comprou um food truck e, desde fevereiro de 2015, participa de eventos. Hoje, a Coxa Coxinha tem um ponto de venda no Rio Vermelho e um quiosque em Guarajuba e deve ganhar loja em um shopping até o final do ano. "Já lançamos a marca pensando grande, e as feiras gastronômicas nos trouxeram um crescimento acelerado", afirma Juliana.



Nem todos seguem esse caminho. A doceria portuguesa De Além Mar, por exemplo, tinha uma loja quando começou a participar de feiras e abriu outra. Com dificuldades financeiras, fechou as duas. "Percebemos que podíamos continuar com eventos e demandas pontuais, sem funcionários e sem aluguel", diz a sócia Maria João Morais, 45.



Para Lara Kertész, organizadora da Boa Praça e do Pop Up Shop, e Carla Maciel, idealizadora da Feira da Cidade, os eventos são vitrines para marcas, independentemente se o plano delas é ter espaços fixos ou não. "São para pessoas que não têm oportunidade de mostrar a cara", afirma Lara. Mesma linha é seguida por Carla: "A feira funciona como uma grande incubadora. Ela amplia a possibilidade de contato com clientes".

