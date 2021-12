Expansão dos food trucks impulsiona novo comércio

O investimento ainda é relativamente alto - mínimo de R$ 80 mil, média de R$ 250 mil -, mas o negócio é promissor e por aqui está só começando. Tanto que a Câmara Municipal de Salvador ainda discute um projeto de lei regulamentando os chamados food trucks - aqueles simpáticos caminhõezinhos (vans) adaptados para vender comida na (e de) rua.

De acordo com o presidente da Associação de Food Truck e Comida de Rua da Bahia, Gabriel Lobo, aqui na capital há apenas cerca de seis furgões (de porte) em operação - a maioria "estacionando" em evento particular, porta de show ou projeto em praça pública. Em outras palavras, onde o consumidor está.

Aliás, poder sair "dirigindo" até um ponto de venda estratégico e dispensar o custo com aluguel são dois dos diferenciais desse negócio - que se caracteriza por comercializar alimento preparado ou finalizado na rua -; e conta ainda com a simpatia do público, ávido por novidades nessa área (em serviço, apresentação, produto e preço mais justos).

"São Paulo é o único município do país que normatizou a atuação dos food trucks e hoje é o polo de adaptação dos veículos. Isso inviabiliza um pouco o investimento, arcar com o transporte e a transferência da documentação (do automóvel)", diz Lobo, que aguarda a chegada do seu Guerrilha Truck, especializado na venda de hambúrguer artesanal e "comida de feira".

Munir-se de informação

Na avaliação do consultor do Sebrae Fabrício Barreto, quem pretende investir no comércio de alimento sobre rodas, no entanto, precisa se munir com o máximo de informação. Segundo ele, a atividade envolve questões como, por exemplo, segurança alimentar, e é preciso ter atenção quanto à sua viabilidade.

"O Sebrae pode auxiliar o empreendedor nessa hora. Oferecer dicas de gestão, formas de financiamento, os cuidados a serem tomados. O formato é sem dúvida inovador, o design é diferente e atrativo, não há aluguel de espaço e a procura vai ser grande. Logo, orientação é fundamental para que o negócio dê certo", afirma o consultor.

Presidente da Associação Baiana de Food Truck e sócio - ao lado da filha, a pizzaiola Giovana Rossetto - do Chicopaca, Marcello Teixeira conta que investiu R$ 250 mil em seu "caminhão-pizza" (entre a compra de veículo, baú, instalações e aparelhos). "Enquanto a lei não sai", diz que chega a fazer cerca de seis eventos fechados por mês.

"Procuramos uma empresa especializada em adaptar o veículo em São Paulo. Aqui tem (oficina), mas o know-how (experiência) é maior lá".

Ainda de acordo com Teixeira, comida de rua mobiliza bilhões de pessoas em todo o mundo - pessoas essas cada vez com menos tempo, a vida corrida, por outro lado interessadas em comer bem.

"Estudos apontam que, ao fazer uma refeição na rua, em restaurante, entre fazer o pedido ou se servir, o tempo médio de espera é de 12 a 20 minutos. Enquanto na comida de rua esse tempo cai para seis minutos. No meu carro, entre o pedido e a pizza (gourmet, 18 centímetros, R$ 10 a R$ 15) ficar pronta são cinco", diz.

"Praças de alimentação"

Caso seja aprovado o projeto de lei que regulamenta a venda de alimentos em veículos automotores, é possível que Salvador ganhe pelo menos quatro "praças" voltadas para os food trucks (do inglês, "caminhões de comida").

De acordo com o autor do projeto, o vereador Leo Prates (DEM), esses seriam lugares estratégicos (ainda a serem definidos), mas também espaços hoje subutilizados da cidade, servindo também como estímulo à ocupação urbana.

"Eles (os furgões) ganharam mais projeção e hoje são uma tendência. Um negócio sobre quatro rodas extremamente profissional. No futuro é provável que cada restaurante tenha um food truck, para que ele possa levar o seu produto onde o público dele estiver".

"Estamos tendo a preocupação, porém, com a quantidade deles nas ruas. A ideia é que cada CNPJ possua o máximo de dois trucks", afirma.

Se o investimento inicial não é lá tão baixo, o retorno, porém, é relativamente rápido. Segundo o presidente da Associação de Food Truck e Comida de Rua da Bahia, Gabriel Lobo, cerca de dois, dois anos e meio. "É um prazo parecido com o de restaurante, com a diferença que não pagamos aluguel e ainda fechamos eventos".

