Expansão da classe C aquece mercado de bebidas artesanais

Beber cachaça era uma das marcas registradas do ex-trapalhão Mussum. Mas, por trás das telas, o humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes preferia mesmo a cerveja gelada. E é com um rótulo da bebida que ele será homenageado. A Birits será lançada amanhã pela microcervejaria Brassaria Ampolis, do filho de Mussum Sandro Gomes com os empreendedores Diogo Mello e Leonardo Costa. O objetivo é aproveitar o incipiente mercado das cervejas artesanais. "A gente está com produção de cinco mil garrafas e cada lote está vindo maior", diz Mello. A Birits será vendida por R$ 20, a garrafa de 600 ml, em São Paulo e Rio de Janeiro. Já há planos de expansão para outros estados.

"É um mercado novo, desvinculado do mercado de massa e ainda muito pequeno. Temos muito o que crescer", diz o dono da Cervejaria Urbana e criador da receita da Birits, o paulista André Cancegliero, que deve lançar dois rótulos no próximo mês. "Nossa expectativa é que em dois anos a produção (mensal) alcance 20 mil litros".

Com o crescimento das classes C e D nos últimos anos, o mercado das bebidas artesanais, premium ou especiais tem conquistado novos consumidores e, portanto, empreendedores. Esse foi o caso de Carlos Albino, sócio da Blaumer Bier, primeira microcervejaria baiana, instalada em Lauro de Freitas. "Em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, percebemos que já havia mais empresas. Pensamos que seríamos os pioneiros na Bahia e, em 2011, começamos a produzir". Hoje, outra microcervejaria, a Sotera, já está em fase de instalação em Imbassaí.

Para o presidente da Associação de Cervejeiros Artesanais da Bahia (Acerva) e dono do Empório Jaguaribe - espaço especializado em cervejas artesanais -, Bernardo Bonfim Lepkison, o aumento do número de microindústrias e estabelecimentos dirigidos a produção e venda das bebidas especiais revela uma mudança de hábito do consumidor.

A coordenadora da Unidade de Agronegócio do Sebrae Bahia, Célia Fernandes, explica que produtos com maior valor agregado não faziam parte do acervo alimentar há algum tempo. "Há uma demanda maior por esses produtos. As classes C e D começaram a consumir mais e não querem produtos de baixa qualidade, não", diz.

E não é apenas o mercado das bebidas alcoólicas que é beneficiado pela mudança de perfil dos consumidores. A empreendedora Juleilda Allegro conta que há 15 anos exporta o café orgânico Natura Gourmet, projeto dos agricultores Luca Allegro, seu marido, e Nelson Ribeiro. "Há dois anos e meio, o café também se tornou um produto interno. Antes, nosso público não estava aqui".

O preço médio do quilo do café orgânico de Juleilda é R$ 40. "É um café raro pelo fato de ser biodinâmico e de maior qualidade". Cerca de 50% das sacas já são vendidas no Brasil. Quando começaram a comercializar o produto no País, apenas 30% da produção não era exportada. "As pessoas começaram a apreciar mais o produto artesanal", diz Juleilda.

A coordenadora do Sebrae explica que o ramo das bebidas especiais é um nicho de mercado que deve ser explorado nos próximos anos. "Lá no Sul e Sudeste, as microcervejarias, por exemplo, já têm crescido há algum tempo". O sommelier e membro da Acerva Adriano Bovo Mendonça explica que quem tem interesse no ramo deve fazer degustações para conhecer o produto, estudar as exigências legais para a abertura de uma microindústria e pesquisar os potenciais clientes. "Tem que observar se esse público tem interesse em novas experiências sensoriais e se quer pagar mais caro por isso", sugere.

Excesso de burocracia

Apesar de aproveitarem o crescimento do mercado de bebidas artesanais, especiais ou premium, empreendedores reclamam do excesso de burocracia para investir na área. "É muito complicado. Estamos há quase oito meses tentando conseguir a liberação de uma receita no Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento)", conta André Cancegliero, dono da Cervejaria Urbana.

A coordenadora da Unidade de Agronegócio do Sebrae Bahia, Célia Fernandes, concorda que há muita fiscalização no ramo, mas ressalta que as certificações são fundamentais na área alimentícia. "É exigido porque os consumidores têm o direito de saber de onde veio o alimento, independentemente do porte da indústria".

Responsável pelo café Natura Gourmet, Juleilda Allegro não se queixa dos trâmites legais, mas reclama da falta de políticas governamentais que incentivem a produção de bebidas artesanais e, no seu caso, orgânicas.

Já com as certificações em mãos para lançar a Birits, o sócio da Brassaria Ampolis Diogo Mello afirma que os donos de microcervejarias são limitados pela legislação do País. "Tentamos inovar na receita, com ingredientes diferentes, como mel, e o ministério não reconhece".

