Evite excesso na festa de confraternização da empresa

Durante o final de ano, é comum que as empresas façam festas de confraternização. No entanto, apesar do momento de descontração, é preciso cuidados com excessos, seja de bebida ou comportamento, que possam influenciar na sua imagem profissional.

Pode acontecer de o profissional acabar deixando uma imagem negativa, a depender do seu modo de se portar durante a festa. Apesar de ser um momento casual, o profissional precisa lembrar que está em um evento corporativo, e a imagem que ele deixará ali pode influenciar a carreira.

"É preciso manter o equilíbrio, pois você está numa festa, mas continuam a ser pessoas

do seu convívio profissional", acrescenta a sócia da empresa paulista Search RH, Manuela Calumby.

A festa pode ser um momento para trabalhar o networking. "Nessas festas, você pode falar pessoalmente com pessoas com que você mantém pouco contato presencial, ou ainda conhecer colegas de outros setores", afirma a consultora de recursos humanos Eliana Alves.

"Ele precisa evitar manter diálogo só com os seus colegas mais próximos durante a festa toda. Ela é um momento de expandir outros relacionamentos e estreitar laços", acrescenta a consultora, que trabalha na área há 17 anos.

Questões do trabalho

Comentários sobre episódios particulares do trabalho ou situações que geraram problema devem ser evitados. "Isso pode acabar criando algum mal-estar e prejudicando a imagem do profissional", conta Eliana.

Por isso, ambas as profissionais recomendam o cuidado na hora de consumir bebidas alcoólicas. "Se a empresa está disponibilizando a bebida, não há por que não beber. Só precisa haver a moderação", explica Eliana. Manuela acrescenta que, com o consumo maior de bebidas, o comportamento se torna mais imprevisível.

Entre os comportamentos que mais geram desconforto está o atraso. De acordo com os especialistas em RH, é importante que a pessoa seja pontual e evite chegar no meio da festa. "Independentemente de ser uma festa ou outro compromisso, é importante a preocupação com o horário", afirma Manuela.

Outro cuidado é com a roupa. Os homens devem investir num visual neutro, evitando cores que chamem muita atenção. Já as mulheres, roupas com decote ou acessórios com muito brilho estão vetados.

"Ela deve pensar que está indo a um coquetel com motivos profissionais. Por isso, certa formalidade e cuidado com comportamento devem estar presentes", explica Eliana.

