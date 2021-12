Eventos esportivos abrem 94 mil vagas para voluntários

Com o fim dos jogos olímpicos de Londres, na Inglaterra, neste domingo, 12, o Brasil já começa a contar os dias para o início da competição no País em 2016. E para que tudo caminhe da maneira certa, um time de atletas da boa vontade será escalado para compor a seleção de voluntário dos jogos.

Antes das Olimpíadas, esse grupo terá que mostrar desenvoltura dentro e fora do campo em outras duas competições internacionais de futebol: a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. No total, cerca de 94 mil voluntários de várias partes do planeta serão selecionados para as três competições, sendo 18 mil para o Mundial de futebol e 6 mil para a Copa das Confederações. Outros 70 mil serão escolhidos, ao fim da Copa, para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Para os eventos esportivos que já batem à porta, o período de inscrição para as vagas começa a partir do dia 21 deste mês, quando a Federação Internacional de Futebol (Fifa) realiza o lançamento oficial da campanha de voluntariado na capital baiana. Quem se interessar, pode se habilitar por meio do site www.pt.fifa.com.

Depois de inscrito - e a previsão é que cerca de 80 mil pessoas se candidatem -, a Fifa realizará mais quatro etapas antes de fechar o quadro final para as competições (treinamento geral e específico e entrevista online e presencial). Por ser trabalho voluntário, a organização não custeia passagem nem hospedagem dos interessados em trabalhar nos eventos.

Mônica Baqueiro, coordenadora executiva de marketing da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa da Bahia, afirma que os selecionados poderão atuar nas áreas de transporte, mídia, segurança, protocolo, atendimento aos turistas, departamento médico e de nutrição, serviço de idiomas, entre outros. "A Fifa tem o entendimento de que voluntariado é uma peça chave nos jogos", pontua Mônica, sinalizando que as pessoas que moram nas cidades-sede dos jogos têm mais chances de serem selecionadas, mas é preciso ter o perfil.

A Copa das Confederações será realizada nas cidades de Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Já a Copa do Mundo terá, além destas cidades, jogos em Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Estudante de relações internacionais, Carol Torres, que foi voluntária no Rio+20, vê na Copa outra oportunidade de ampliar seu conhecimento. "É uma grande chance", garante.

<<Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 12, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo