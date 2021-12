Evento oferta 1.000 vagas de emprego e estágio

Um evento organizado pela Faculdade Maurício de Nassau vai oferecer 1.000 vagas de emprego e estágio, em diversas áreas, tanto para quem nível médio e superior. A atividade irá contar com empresas como Ânima, Connect Rh, Labchecap, CIEE, Atakarejo, Farmácia Santana, Nobre Assessoria, Suigeneris, entre outras.

Serão duas opoturnidades para ir ao evento: a primeira já nesta sexta-feira, 22, no campus da Pituba, e na próxima sexta, 29, no campus da Mercês, das 9h às 17h.

Na ocasião, será feito o cadastro dos currículos dos candidatos, como também a seleção para algumas vagas nas funções de técnico de enfermagem, recepcionista, vendedor externo, analista administrativo, atendente financeiro, promotor de vendas, por exemplo.

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM), também estará presente e fará a busca por oportunidades de emprego. Caso o candidato cumpra com os pré-requisitos da vaga, já sairá com a carta de encaminhamento para a entrevista.

A população ainda irá se beneficiar com palestras voltadas para a área de empregabilidade, como "Desenvolvimento de pessoas" e "O corpo fala", ministradas por Ícaro Freitas e Maximiano da empresa Maxx Training, especializada em treinamentos e desenvolvimento de pessoas. "Educação continuada" será ministrada pela Analista de Carreiras, Sheila Daniela, e pela pedagoga Ivonildes Silva, sobre planejamento de carreira.

Serviços de profilaxia serão realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), e um balcão do programa social do Governo Federal, Bolsa Família, também estará disponível no local. Para a promoção da saúde e bem-estar, a academia Hummer dará aulas de zumba e fit dance.

O evento é gratuito mediante a doação de um litro de leite. Para conferir as vagas de emprego é necessário que o candidato esteja munido do currículo atualizado e da Carteira de Trabalho.

A unidade da Pituba fica na Rua dos Maçons, nº 364, próximo a 16ª Delegacia de Polícia. Já a unidade Mercês está situada na Rua Direta da Piedade, s/n, próximo ao Orixás Center. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3505-4500.

