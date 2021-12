Evento mundial de liderança acontece em outubro em Salvador

Um dos principais eventos de liderança chega a Salvador no dia 22 de outubro. O The Global Leadership Summit conta com a participação de Horst Schulze, ex-presidente eco-fundador da Carlton Hitz Hotel Group, Ed Catmull, diretor da Walt Disney Animation Studios e Co-fundador da Pixar, Jim Collins, autor de best-seller De Bom a Excelente e consultor de negócios em administração, marketing e economia e Sheila Heen, professora de direito da Harvard e fundadora da Traid Consulting Group.

A série de palestras será apresentada em vídeo, com a presença de facilitadores ao vivo, que ajudam os participantes a aplicar o conteúdo apresentado exatamente onde eles exercem influência.

Essa é a 11ª edição da Summit no Brasil. Ela foi gravada em agosto na cidade de Chicago e visou treinar 260 mil líderes de 875 cidades do mundo.

As inscrições só poderão ser feita no local do evento, na Igreja Batista Metropolitana de Salvador, no Imbuí, na rua Padre Casimiro Quiroga. Mias informações no site da Summit Brasil.

