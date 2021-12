Evento gratuito promove orientações à trabalhadores domésticos

Começa nesta quinta-feira, 26, a 9ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. O evento acontece gratuitamente na Praça de Eventos do Shopping Center Lapa, e vai até dia 28 de abril, das 9h às 20h. A abertura oficial acontecerá às 18h, e contará com a presença do secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Vicente Neto, dentre outras autoridades.

A ação é promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), através da Agenda Bahia do Trabalho Decente, e visa orientar os trabalhadores domésticos sobre os direitos garantidos por lei.

Uma equipe com voluntários estará disponível nos três dias de evento. Serão oferecidos atendimentos jurídicos ligados ao cadastro e intermediação de mão de obra; emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e orientações previdenciárias, sindicais, trabalhistas, judiciárias e psicológicas. Também acontecerão palestras sobre saúde e segurança do trabalho em ambientes domésticos, além de atividades culturais e artísticas.

Serviço

9ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico

Data: De 26 a 28 de abril

Horário: De 09 às 20h

Onde: Piso L1 do Shopping Center Lapa - R. Portão da Piedade, 155 – Barris.

