Evento ensina empresários endividados a aderir aos Refis em 2018

Será realizado nesta quinta-feira, 28, um evento voltado para micro e pequenos empresários que estão em dívida com a União. A palestra "Como aderir aos Refis 2018" será realizada no 9º andar da Casa do Comércio, às 12h. A entrada é franca.

No local o empresário e contador Daniel Queiroz, irá ensinar aos empreendedores saberão como aderir ao Programa Especial de Regularização Tirbutárua das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Refis), que está disponível até o dia 9 de julho.

