Evento discute novas profissões que surgiram com a internet

Alunos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio da Bahia promovem, no dia 2 de junho, o Diálogos Integrados II. A palestra gratuita acontece a partir das 18h30, no campus Gilberto Gil, no bairro do Stiep, em Salvador e conta com a participação de blogueiros, youtubers, instagramers e comunicadores que alimentam um público que está sempre em busca de entretenimento e informação.

A organização do evento explica que o encontro tem caráter regional e visa debater sobre as novas áreas de atuação no ambiente virtual, que envolvem um novo tipo de profissional a cada lançamento ou tendência.

Estão programadas palestras do jornalista Roberto Nunes, editor do canal Autos do Portal A TARDE e apresentador de canal no Youtube Autos e Motos TV; de Caio Costa, publicitário e blogueiro do Blogcitário e também um dos apresentadores do Criatônicos, podcast sobre o mercado de comunicação; do jornalista e integrante do grupo de pesquisa em Jornalismo Online (Gjol) e do Laboratório de Jornalismo Convergente (Labjor) Yuri Almeida; de Ivan Luiz, gerente de jornalismo da Rede Criativa de Comunicação, que produz notícias sobre a cidade Vale do Jiquiriçá, no sudoeste do estado; de Levi Vasconcelos, jornalista político, diretor de jornalismo do Bahia.ba e titular da Coluna Tempo Presente do Jornal A TARDE; e da Jornalista e blogueira fitness Tati Sacramento.

