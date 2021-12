Estúdios de tatuagem migram para os shoppings

A arte da tatuagem é uma das formas de modificar o corpo mais conhecidas e realizadas no mundo. Pesquisas de mercado são escassas quando o assunto é tatuagem, no entanto, um estudo feito pelo Sebrae constatou um aumento do número de estúdios em 24,1% entre 2016 e 2017 no Brasil. Muitas vezes marginalizados, tatuadores e seus estúdios costumam se firmar em lojas de rua, mas com essa crescente popularização das tatuagens e o entendimento de que possíveis clientes estão em todo lugar, estúdios estão migrando cada vez mais para grandes centros comerciais da cidade.

De acordo com a analista do Sebrae Viviane Brasil, uma das vantagens de abrir um estúdio dentro de um shopping, além de uma maior circulação de potenciais clientes, é a segurança que o ambiente fechado transmite. “Além dessa maior segurança procurada por muitos clientes, esses centros comerciais têm um horário de funcionamento mais amplo, quando comparamos com o comércio de rua, e oferecem diversos outros serviços e produtos que podem ser consumidos em paralelo”.

Tatuando desde 2004, Adson Nascimento dos Santos – mais conhecido como Adson Smile – inaugurou o seu estúdio, o Cápsula de Tatuagem, no Shopping Bela Vista há três anos. O nome Cápsula de Tatuagem veio de uma galeria de arte que Adson possuía em Itapuã, onde desenhava, pintava, tatuava e colocava piercings. Quando recebeu uma proposta de instalar um estúdio de tatuagem em uma loja colaborativa, resolveu apenas adequar o nome. “E o espaço era pequeno dentro da loja, parecia mesmo uma cápsula”, ele comenta.

Pouco depois resolveu abrir o próprio espaço dentro do shopping. Adson conta que sempre teve o desejo de ampliar a aceitação da tatuagem, e, de certa forma, as pessoas confiam mais quando você está em uma loja dentro do shopping. “É uma estrutura mais conceitual, e minha intenção é aproveitar o movimento de pessoas interessadas em investir em algo. O público aqui é muito interessante por vários fatores, pois existem inúmeras coisas para você fazer enquanto um amigo é tatuado, por exemplo. Atendemos um grande número de pessoas que não iriam em um estúdio de rua, mas que entram para conversar ou fazer orçamento e acabam com sua primeira tatuagem logo no primeiro contato”.

Facilidade de acesso

Localizado no Salvador Shopping, o Petersen Tattoo pertence aos sócios Dudu Petersen, que tatua há 14 anos, e Tâmara Petersen, que administra o estúdio. O Petersen já mostrou sua arte em diversos pontos de Salvador, inclusive em lojas de rua. Hoje segue o objetivo inicial, conta Tâmara, que sempre foi o de fincar suas tintas em um shopping. “Estar em um grande centro comercial agrega muito à experiência de fazer uma tatuagem, tendo em vista que, além de um risco de qualidade, o cliente fica despreocupado com a segurança, facilidade de acesso, estacionamento e todas as comodidades oferecidas pelo shopping”.

Ela explica que eles entenderam que o shopping, além de trazer outros benefícios, é o futuro do consumo moderno. É seguro, acessível e reúne diversos serviços no mesmo local. “Os clientes preferem ir a um lugar onde possam resolver uma série de coisas de uma vez. Então, estando aqui e vendo que tem um estúdio, é a oportunidade de, entre uma compra e outra, ou mesmo na chegada ou saída do trabalho e passeio, entrar para conhecer, tirar as dúvidas comuns como preços, desenhos, tipo de material utilizado. Então a localização tem essa importância para o aumento do nosso fluxo de clientes”.

Há 10 anos tatuando na orla do Rio Vermelho, o Tocinho Tattoo é dos sócios Isaac Tocinho e David Guimarães e permanece firme no grupo de estúdios de tatuagem de rua. Tatuador há 15 anos, Isaac já trabalhou em estúdios de rua de grande referência em Salvador, como o Bingha Tattoo e o Caverna do Dragão.

Enquanto David, que entrou nesse meio há 14 anos, sempre ligado às atividades administrativas, foi se especializando com o passar dos anos. Hoje eles estão em uma campanha que busca fazer do Rio Vermelho um bairro artístico que seja referência no Brasil e até no mundo.

“A ligação das artes desse nosso mundo, junto à gestão administrativa, foi o que fez o Tocinho Tattoo se inserir no mundo do coworking. Junto a isso, sempre vimos o Rio Vermelho como o cenário ideal para abranger o meio das artes que a tatuagem está inserida. O mundo das artes sempre foi expansivo, mas a tatuagem sempre será uma troca da “tela” ou “cliente” com o artista. Então encaramos de maneira positiva essa ida dos estúdios para os grandes centros comerciais, acho que o importante é sempre entregar o melhor de seu trabalho”, conta Isaac.

*Sob a supervisão da Editora Cassandra Barteló

