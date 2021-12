Estudantes aprendem na prática exercício da futura profissão

João Liguori, 22 anos, é estudante de direito e ainda levará dois anos para conquistar o diploma de graduação, mas já lida, uma vez por semana, com a rotina jurídica que irá vivenciar quando formado. O jovem faz parte do Saju (Serviço de Apoio Jurídico) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), um dos programas de extensão da instituição no qual alunos aprendem na prática.

Em Salvador, diversas instituições de ensino, públicas e particulares, oferecem esse tipo de atividade prática para variados cursos. E, em média, 20% dos estudantes têm oportunidade de aprender em projetos como esses.

A participação em atividades práticas ainda no período da faculdade é uma forma de antecipar e preparar os alunos para o mercado de trabalho, segundo a coordenadora do curso de psicologia da Unime, Márcia Teresa Siebel, que trabalha com atividades práticas na instituição. Dessa maneira, os estudantes ficam mais seguros e cientes do tipo de trabalho que desempenharão quando se transformarem em profissionais.

Diretor da Unime Salvador, Kleber Fernandez afirma que o mercado tem uma tendência a valorizar mais os profissionais que contam com algum tipo de atividade prática, seja de extensão, programa ou estágio, antes de finalizar os estudos.

"O mercado procura esse profissional porque ele já tem uma experiência. Os nossos alunos conseguem uma boa colocação porque estão bem preparados, eles têm a prática", afirma.

As atividades práticas são importantes porque a teoria apenas não ensina como lidar com situações específicas. João Liguori, por exemplo, aprendeu, no Saju, que saber dialogar e ouvir é fundamental para a sua profissão. Lições importantes que não aprendeu em sala de aula só a vivência ensinou.

"Percebi o quanto é importante conversar para entender a demanda dos assistidos. Entendi também que deveria usar uma linguagem mais simplificada para dialogar melhor com eles, porque, como a linguagem do direito é mais rebuscada, os assistidos não entendiam. Encontrei uma forma intermediária entre a linguagem acadêmica e a conversa mais informal", diz Liguori.

Lidar com o público

Além de lidar com o público, o estudante também trabalhou como uma espécie de gerente. Embora a estrutura do Saju seja horizontal e não comporte funções de chefia, cada grupo de atendentes tem um responsável pela organização do trabalho e que, por conta da natureza da atividade, acaba desempenhando um papel de gerenciamento. O estudante era o responsável, por exemplo, por escolher os grupos que pegariam os casos e verificar a ausência e a presença de estudantes. "Aprendi a contornar situações e resolver problemas", destaca.

Colegas de João, Juliana de Atahyde, 21, Cíntia Santos, 19, e Pedro Passos, 19, afirmam que o trabalho no serviço também ensinou a lidar com questões não contempladas na teoria. "Muitas pessoas vêm nos procurar por causa de um problema de laje, que é um caso de direito de propriedade, mas a bibliografia não fala. O direito da academia não acompanha essas demandas, ele se afasta muito da realidade", afirma Juliana.

