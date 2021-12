Estratégias que ajudam na conquista de um emprego

Depois de tanto tempo, finalmente o sim. O operador de telemarketing Gabriel Majdalani conseguiu, após quatro anos de espera, a inserção no mercado de trabalho. O jovem de 22 anos fazia parte do grupo de 1,282 milhão de baianos desocupados – pessoas que estão sem emprego e à procura – no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, esse grupo corresponde a 18,3% da população do estado, número que coloca a Bahia em segundo lugar no ranking de desemprego do país, atrás apenas de Amapá.

A procura pelo primeiro emprego não foi fácil. Gabriel conta que suas principais estratégias foram investir na qualificação, disparar currículos e apostar no famoso network. Depois de alguns nãos, vieram a indicação de um amigo, a seleção e a boa notícia.

Os especialistas são unânimes quanto ao primeiro passo: focar no objetivo. O presidente baiano da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Wladimir Martins, é enfático ao dizer que antes de tudo é preciso direcionar a procura para vagas e empresas que se encaixam nas competências do candidato.

Investir em qualificação

“Se você é de uma área e busca uma vaga em outra, você vai ter dificuldade de vencer candidatos mais preparados e vai se frustrar, porque vai fazer várias entrevistas e não ser chamado. É preciso se direcionar para a vaga e local certos”, aconselha o especialista.

Talvez a maior dúvida dos candidatos seja se vale a pena o investimento em cursos de capacitação. Gabriel não pensou duas vezes. Fez cursos técnicos, de inglês e não se arrepende. Para o presidente da ABRH, é um bom investimento. De acordo com ele, é imprescindível que as pessoas busquem se qualificar o tempo inteiro. “O mercado carece de profissionais qualificados. Hoje temos muitos cursos gratuitos ou de baixo custo. Isso não é um empecilho”, alerta.

Currículo diferenciado

A distribuição do tradicional currículo no envelope tem se tornado cada vez mais rara. Gabriel enviou algumas versões físicas, mas as digitais foram as maiores aliadas nesses quatro anos.

Segundo o consultor de carreira Daniel Magno, o currículo precisa estar nas redes sociais, nos sites de mediação, mas o tradicional não pode ser esquecido. “Outra dica é tomar cuidado para não fazer currículo padronizado. Faça um que seja sua cara. Expresse o que aprendeu, onde trabalhou, os cursos que fez. Tente personalizar ao máximo, fuja do tradicional”, aconselhou.

Já a dica de Martins é um currículo verdadeiro nas competências, criativo sem exageros, mas principalmente objetivo, com experiências recentes e relacionadas à vaga.

De acordo com Gabriel, o diferencial na sua empreitada foi a indicação de um amigo. É o que os especialistas chamam de networking. Mas quem pensa que ser bem relacionado é o suficiente está enganado.

O consultor de carreiras chama a atenção para, mais uma vez, a necessidade de ser objetivo. Magno afirma que o verdadeiro networking é contato com a pessoa que pode fazer a conexão entre o candidato e a empresa ou vaga que ele tem interesse.

“Procure essa pessoa, informe que saiu do emprego, que está buscando, quais seus novos objetivos. Não é necessariamente pedir emprego. O networking sem objetivo vira bate-papo”, avisa Daniel Magno.

Busque retorno

Depois de tanta expectativa e ansiedade, lidar com uma resposta negativa é muito difícil. A dica dos especialistas é tentar não se desesperar e aprender com os erros. “Busque entender o porquê. Se o não foi para o currículo, para a entrevista, para a sua formação. Peça um feedback. A empresa vai até gostar”, sugere o consultor.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

