Estratégias de marketing digital dão visibilidade para o negócio

O uso da internet é essencial para que as empresas se tornem visíveis e cheguem aos clientes. Estratégias de marketing digital visam manter as marcas bem posicionadas no ambiente virtual e alavancar as vendas.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas (Sebrae), 87% das pequenas empresas utilizam redes sociais, blogs, ou e-mail para realizar ações de marketing. A presença nos meios digitais é uma forma de alcançar o público: “Hoje o consumidor está sempre ligado à internet e usa muito o smartphone. A concorrência está nesse ambiente virtual”, explica Anderson Santos, analista técnico do Sebrae.

Para se destacar, não basta estar presente nas redes sociais. É preciso produzir conteúdo de qualidade com frequência e de forma regular, utilizando as palavras-chave certas. O objetivo é realizar a chamada SEO (search engine optimization), que visa colocar os sites e redes sociais da empresa nos primeiros resultados dos sites de busca, tornando-os mais visíveis para o cliente que estiver procurando o produto.

O trabalho de marketing digital começa com uma pesquisa profunda sobre o público-alvo do negócio: “Não adianta querer atingir todo mundo. É mais inteligente focar na pessoa que tem um problema para o qual você tem uma solução”, ensina Leandro Rehem, especialista em marketing digital e autor do site LeWay.

Esta foi a estratégia de Vaneska Pinheiro, dona da Dilícia de Brownie. Analisando seu negócio, ela percebeu que a maior parte de suas vendas vinha de encomendas de brindes corporativos e lembranças de maternidade, e focou nesse público: “Procuro equilibrar as postagens e promoções pensando no público que faz as maiores encomendas, e muitas empresas têm me achado pelo Google”, conta.

Vaneska reparou que o número de curtidas nos posts nem sempre significa mais vendas: “As fotos mais apelativas, cheias de chocolate, são as mais curtidas, mas não geram tanto retorno em vendas. Se eu postar uma foto de lembrancinha de maternidade, pode ter menos curtidas, mas tenho no mínimo duas encomendas”, conta.

Outro aspecto da produção de conteúdo que não pode ser negligenciado é a produção de conteúdo multimídia. A sexóloga Cris Arcuri, que trabalha com eventos e chás de lingerie, conta: “Tenho procurado produzir mais stories no Instagram e vídeos. As pessoas se sentem em uma conversa e se identificam mais”. Ela também percebeu que boa parte de seu público acessa os conteúdos na rua, dos smartphones.

A partir de um curso para mulheres empreendedoras que fez com o Leandro Rehem, ela decidiu também não desistir de seu blog, onde postava textos sobre sexualidade: “Estava pensando em ficar só nas redes sociais, mas aprendi que é bom ter o site para consolidar minha marca pessoal. Hoje sou mais chamada para entrevistas e programas como especialista”, conta.

Ser especialista no assunto sobre o qual se fala é um passo importante. O chamado “marketing de atração” acontece através do conteúdo informativo: “Ele precisa ser relevante, informativo e com profundidade adequada”, conta Leandro. Uma estratégia comum é o uso de informação gratuita para atrair o cliente e só depois vender serviços.

Sérgio Almeida, autor de livros sobre relacionamento com clientes, passou a utilizar essa estratégia: “O leitor degusta parte do conteúdo no blog e no Facebook e só depois compra. Ele já tem interesse pelo assunto, não é necessário empurrar que nem vendedor de enciclopédia”, explica o autor, que passou a vender seus livros também em versão digital para ampliar o alcance.

Ele ressalta a importância de tomar cuidado com a técnica de e-mail marketing: “Muita gente usa sem propósito, comprando listas de e-mail, enchendo o saco das pessoas, isso destrói a marca. A relação com o cliente é uma troca, ninguém quer receber o que não foi pedido”, conta.

Promova sua empresa

Pesquise seu público - A partir de uma pesquisa sobre as necessidades do público é possível oferecer um conteúdo atrativo que foque nos problemas do cliente

Utilize palavras-chave - O Google Adwords mostra as palavras mais buscadas para achar a empresa. Essas palavras-chave devem ser usadas em todos os posts

Programe as postagens - Programe as publicações da semana para horários com boa taxa de resposta. A hora do almoço e a partir das 17h, quando as pessoas estão saindo do trabalho, são boas opções

Acompanhe os resultados - Ajuste as estratégias de acordo com a resposta do público. Atenção: nem todas as curtidas e comentários vão se converter em vendas

Cuidado com os e-mails - Oferecer conteúdo gratuito em troca do cadastro de e-mail é uma boa forma de se relacionar com clientes em potencial, mas o uso dos e-mails deve ser estratégico para não incomodar

*Sob a supervisão da jornalista Cassandra Barteló

