Estratégias ajudam a gerir conflitos no local de trabalho

Já passou por algum tipo de conflito no ambiente de trabalho? É comum ter momentos de tensão e estresse no trabalho, especialmente se a profissão demandar muita responsabilidade e o tempo for curto. No entanto, o brasileiro, de uma maneira geral, tem um certo receio da palavra conflito, por ter tido uma criação de que deve ser sempre cordial, amigo de todo mundo e fazendo parecer que o conflito gera inimizade. Mas não é bem assim que funciona.

Momentos de crise ou conflitos em si no trabalho podem gerar até um amadurecimento para os envolvidos e para a empresa. A especialista Alessandra Canuto acredita que ele pode ser uma boa oportunidade, uma ferramenta para inovação ou servir como gerador de energia para determinada situação. “O conflito pode ser ressignificado, pois, quando temos um problema que nos desafia, a gente tende a buscar uma solução diferente e, dessa forma, ele pode ser reaproveitado”, diz.

Alessandra, que é especialista em gestão estratégica de conflitos e negociação, trabalha com facilitação e treinamento para potencializar negócios por meio do desenvolvimento de pessoas, além de realizar palestras e consultorias, escreveu um artigo com os sete passos para resolver conflitos e lidar com gerenciamento de crises no trabalho. Ela explica que conflitos acontecem em qualquer tipo de relacionamento e o mais importante é manter a calma. “É preciso ter cuidado com esses momentos para que não gerem algo maior.

Não adianta complicar, tem que deixar o desespero de lado e buscar resolver do jeito mais racional possível”, explica a especialista.

Gabriela Branco, analista da Guapo Recursos Humanos, diz que, nesses casos, as partes envolvidas no conflito devem ser chamadas para conversar, descrever os erros, mas nunca direcionar a culpa à pessoa, acusá-la dizendo que ela fez algo errado. “Isso gera uma necessidade de a pessoa provar que está certa e, na maioria das vezes, só piora a situação”, comenta a analista.

Além disso, conversando se percebe que as duas partes podem estar querendo coisas diferentes, que podem ser antagônicas ou anuladoras uma da outra. Não sendo anuladora, existe a possibilidade de se chegar a uma solução para as duas. “Fica mais fácil desse jeito encontrar uma forma de contemplar as necessidades ou até mesmo atender integralmente as duas partes, o que é diferente de só se livrar do problema”, argumenta Alessandra.

Em sociedade

Em casos de sociedades, é ainda mais comum acontecer alguns conflitos, pois nem todos pensam igual e não existe uma hierarquia na relação, por isso as opiniões podem divergir demais e ser mais difícil de se chegar a um acordo.

Em uma de suas consultorias, Alessandra trabalhou com uma empresa em que a sociedade estava por um fio e prejudicando a produtividade da empresa, criando um ruído na comunicação. Entre os quatro sócios, dois eram investidores e outros dois mais atuantes, na área comercial e administrativa. O sócio do setor comercial tinha dificuldades no relacionamento com o que cuidava da parte administrativa. “Nada que ele fazia estava bom para o outro, e ele estava insatisfeito com isso. Existia uma dificuldade de alinhamento de como fazer as coisas acontecerem, em uma sociedade que tinha mais de dez anos”, conta Alessandra.

Quando um deles se cansou da situação, todos se sentaram para conversar e descobriram que os dois podiam sair ganhando: um deles queria um maior percentual da empresa e o outro, vender a sua parte para sair da sociedade. “Eles falaram o que era importante para cada um e solucionaram de uma maneira justa e legítima”, completa.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

