Estão abertas inscrições para o 2º Encontro Nacional de PPPs

Será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, o 2º Encontro Nacional de PPPs Municipais. O evento será realizado, das 8h às 18h, no Centro de Convenções - Wish Hotel da Bahia, localizado na avenida Sete de Setembro. As inscrições estão abertas no site Totem Eventos com primeiro e segundo lote.

No local será debatido o cenário pós-eleições presidenciais, que segundo o evento, é propício para a possibilidade de desenvolvimento econômico através de ações conjuntas feitas entre os municípios e a iniciativa privada. A advogada Alana Gozales é responsável pela curadoria.

Os organizadores do Encontro Nacional de PPPs acreditam que o momento atual vivido no país permite uma reflexão sobre como devem ser aproveitados os recursos públicos e alternativas das cidades serem destaque na celebração pública-privada.

No dia da abertura estará presente o prefeito de Salvador, ACM Neto e no local também terá a palestra inaugural "Quais os desafios para que os projetos saiam do papel", ministrada pelo diretor da London School of Econom, Carlos Nascimenti.

