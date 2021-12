"Estágio é a porta de entrada dos jovens no mercado"

Criado em 1969 com o objetivo de intermediar a seleção de estudantes para programas de estágio na indústria, há pelo menos uma década o IEL passou a investir também em programas de desenvolvimento empresarial. Completando 45 anos, o principal desafio do IEL hoje é fortalecer essa atuação - principalmente no interior do estado -, conta o superintendente Evandro Mazo.

No meio do caminho, o IEL deu uma mudada de rumo e, além de recrutar universitários para estágio na indústria, passou também a oferecer serviços na área de desenvolvimento e capacitação empresarial. O que levou a essa mudança?

O IEL vincula a educação e a indústria como base para o desenvolvimento da nação e para formação de recursos humanos. A interação entre empresas e centros de conhecimento continua sendo um dos principais instrumentos para incentivar a inovação do setor produtivo, mas, no decorrer de sua história, o IEL foi ampliando sua atuação na área de desenvolvimento empresarial, oferecendo serviços para o aperfeiçoamento da gestão, com a capacitação de empresários em diversas áreas do conhecimento; e na melhoria dos processos de gestão empresarial. Hoje, nossa missão é promover a interação universidade-empresa, capacitação empresarial e apoio à inovação, contribuindo para o fortalecimento e a competitividade da indústria baiana.

Quais os principais cursos oferecidos na área empresarial?

Na área de desenvolvimento empresarial oferecemos cursos voltados à gestão, inovação, ecoeficiência, entre outros. Com quase 10 anos de experiência neste segmento, o IEL identificou a necessidade de se readequar às demandas do mercado. Com isso, vamos oferecer uma linha de soluções de educação empresarial, nas áreas de gestão e liderança. Serão quatro modalidades de atendimento ao empresário. Cursos rápidos, com carga horária de até 40 horas; programas de educação empresarial, com duração de 40 a 180 horas; cursos online, com carga horária de 20 a 80 horas; e o Programa de Educação Executiva, que estamos desenvolvendo em parceria com universidades e outros institutos da área de educação. A previsão é que os cursos rápidos, os programas de educação empresarial e os cursos online já estejam atuando no início de 2015. Já o Programa de Educação Executiva deve iniciar em 2016.

A partir desses conteúdos ministrados, como as empresas podem ganhar em produtividade melhorar seus processos internos?

A gestão da inovação e da ecoeficiência tem como objetivo prestar consultoria e assessoria de incentivo, auxiliando as empresas na sistematização destas ações, inclusive com a prática de oficinas. A gestão ecoeficiente, por meio de ações voltadas para reduzir desperdícios na produção, diminuir o consumo de energia elétrica e de água, e para a redução de resíduos, possibilita que a empresa seja mais sustentável em seus processos, reduzindo o uso de insumos e, consequentemente, tornando-a mais produtiva.

Voltando a falar de estágio, quantos estudantes são encaminhados por ano a vagas de estágio pelo IEL? Quais as carreiras mais promissoras hoje?

Em média, o IEL aloca, por ano, cerca de 30 mil estagiários nas empresas, entre estudantes da educação superior e do ensino médio, e profissionais especiais. Os estudantes mais demandados atualmente são dos cursos de administração, licenciaturas e tecnologia da informação (TI). Para o IEL, o estágio continua tendo a mesma importância que tinha há 45 anos, pois ele é a porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. O estágio possibilita a complementação na formação profissional dos estudantes e propicia às organizações formarem e desenvolverem os seus talentos.

