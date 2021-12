Está aberta temporada de capacitação profissional

Iniciar um curso de capacitação profissional, seja técnico ou complementar, é uma das alternativas para quem busca se especializar em uma determinada área, sem, necessariamente, fazer uma faculdade.

Com turmas abertas para este semestre, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferta, desde cursos gratuitos, como o de garçom, a cursos pagos, com valores a partir de R$ 40, a depender da carga horária e da modalidade. A instituição oferece, em toda a Bahia, dezenas de cursos nas áreas de beleza, comunicação, gastronomia, gestão, hospitalidade, idiomas, informática, moda e saúde.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que também possui turmas em iniciação, oferece 13 cursos de capacitação em áreas que vão desde eletromecânica a logística. Os valores dos cursos giram em torno de R$ 255 a R$ 348, com duração de 18 a 24 meses. "Candidatos de baixa renda que fizeram 600 ou mais pontos no Enem concorrem a 200 bolsas integrais, ainda existentes", informa a gerente de educação do Senai, Patrícia Evangelista.

Com duas unidades na capital (Cimatec, em Piatã, e Dendezeiros, no Bonfim), o Senai conta ainda com polos em Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista.

Já o Senac tem, além da capital, polos em Santo Antônio de Jesus, Lençóis, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Feira de Santana e Camaçari.

Aperfeiçoamento

O professor Ernesto Silva, 47, afirma que os cursos de capacitação profissional, de curtas e médias durações, são boas opções para quem busca uma habilitação em determinada área mas não tem tempo e dinheiro suficientes para investir no ensino superior.

"Estou abrindo um micronegócio e senti que precisava me especializar na área de alimentação para suprir a carência de um aperfeiçoamento técnico. Por entender que eu não tenho mais tempo hábil para me dedicar a uma faculdade, escolhi fazer um curso", declara a terapeuta Solange Couto, 53.

O caso de Solange não é isolado. O estudante Rafael Soares, 27, também precisava se inserir no mercado de trabalho rapidamente, mas não tinha condições de arcar com os valores de uma faculdade tradicional.

"Eu carecia de uma formação, mas não tinha dinheiro para tentar fazer a faculdade. Um dos meus tios me alertou para o curso, eu fiz e hoje sou um profissional de automação industrial", lembra Rafael.

