Escola de Dança da Ufba tem equipamento do filme Avatar

O produtor audiovisual mexicano Ivan Flores esteve esta semana na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, para ensinar professores, alunos e pesquisadores a utilizar o recém-adquirido laboratório de tecnologia Motion Capture aplicado à dança, um dos equipamentos empregados na produção do filme Avatar e que agora vai ser instrumento para a produção de pesquisa acadêmica e realização de trabalhos audiovisuais. O aparelho foi adquirido por meio de edital do Ministério da Cultura.

"É um equipamento que vai mudar a produção da indústria de entretenimento na Bahia e no Brasil", afirma a professora Gilsamara Moura, assessora artística da escola, para quem Salvador reúne as condições para se consolidar como um centro de referência na dança em todo o país.

Primeira cidade a ter uma graduação em dança, em 1956, e que mantém o único mestrado na área, Salvador tem ainda a tradição das danças de origem africana, além de uma grande capilaridade da dança nas manifestações populares.

O mapeamento dança feito em nove capitais brasileiras com o apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte) cadastrou na região metropolitana de Salvador (RMS) cerca de 1,7 mil entidades populares que promovem a dança de alguma forma. Desde bandas de axé até grupos de valsa.

"O mapeamento deve ser concluído no ano que vem. A partir do resultado, devem ser elaboradas políticas de incentivo à dança pelo governo federal", afirma Gilsamara, que coordena o mapeamento em Salvador. Ela ressalta que o estudo vai abrir caminho para incentivar tanto quem vê a dança como um hobby quanto quem quer viver da atividade, como dançarino, coreógrafo, iluminador ou operador de áudio, por exemplo.

Empreendedorismo

Estudante do sétimo semestre de dança, Nicolas Fernandes já se mantém como profissional de dança, iluminação e operação de áudio. "Eu comecei a colaborar em montagens de amigos e descobri que havia oportunidade de trabalho na área técnica", afirma Fernandes, que vê ainda uma chance de aprimorar os próprios projetos. "Quando se trabalha com a parte técnica dá para ficar atento aos detalhes do que precisa ser feito do ponto de vista de quem dança", constata o estudante.

Sua colega de curso e também iluminadora Cíntia Sadoyama acredita que é possível, sim, viver de dança. "Você tem que amar muito o que faz", declara a estudante, como parte da fórmula para conseguir trabalhos na área que permitam o sustento.

Gilsamara acredita que o novo equipamento da faculdade, vai ter um papel central no fomento a novas possibilidades de trabalho

"Salvador tem potencial para crescer ainda mais na produção e pesquisa de dança", afirma a professora, que reclama uma presença maior de profissionais na gestão pública da cultura para ajudar a viabilizar o seu desenvolvimento no país.



"A Bahia já uma referência internacional para a dança e tem possibilidade de avançar", avalia Matias Santiago, um dançarino com carreira internacional que hoje coordena o núcleo de dança da Funceb.

adblock ativo