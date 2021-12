Época de férias cria oportunidades para a área de turismo

Com a chegada das férias e das festas de fim de ano, surgem oportunidades para a área de turismo. Nesta quinta-feira, 13, o Sinebahia oferece 10 vagas para promotora de pacotes turísticos. Para se candidatar, é necessário possuir ensino médio completo e habilidade com vendas. Não é exigida experiência.

Há ainda oportunidades para as áreas de vendas, telemarketing, bares, lanchonetes e segurança do trabalho, entre outras.

Os interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Açougueiro desossador

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Ajudante de carga e descarga

Vivência em vidraçaria

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Ajudante de cozinha

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Ajudante montador de estruturas de aço

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

15 vagas

Auxiliar de contabilidade

Vivência com análise contábil, controle de custos e verbas

Ensino superior completo em Contabilidade/ Informática/ Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Auxiliar de cozinha

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar de depósito

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 03 meses em carteira

10 vagas

Auxiliar de laboratorista

Vivência na área de solos e concreto

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Auxiliar de montagem de esquadrias

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

03 vagas

Balconista de bar

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Balconista de lanchonete

Vivência com manipulação de alimentos e corte de frios

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Barman

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Caixa de loja

Ensino médio completo/ informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Camareiro

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Consultor de vendas

Ensino médio completo/possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Cozinheiro de restaurante

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Cozinheiro de restaurante

Vivência com grelhas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Cumim

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Estágio em Marketing

Superior incompleto a partir do 3° semestre

Não exige experiência / possuir carro

02 vagas

Estoquista

Disponibilidade de horário

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Fiscal de loja

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Garçom

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio completo/ Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Garçom

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Garçonete

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ Curso de vigilante

Experiência mínima de 06 meses na função

08 vagas

Instalador de películas

Vivência com insulfilm

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instrutor de Petróleo e Gás

Vivência em didática de curso profissionalizante

Ensino superior completo

Experiência mínima de 03 meses na função

10 vagas

Instrutor de Segurança do Trabalho

Vivência em didática de curso profissionalizante

Ensino superior completo

Experiência mínima de 03 meses na função

10 vagas

Limpador de vidros e fachadas

Ensino médio completo/ Atuar em altura

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Maitre

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio completo/ Fluência verbal

Experiência míniam de 06 meses em carteira

01 vaga

Maitre

Ensino médio completo/ Fluência verbal

Experiência míniam de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Monitor de recreação infantil

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo/ atuar em piscina

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Montador de estruturas de aço

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

15 vagas

Operadora de caixa

Conhecimentos em PDV e Excel

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Operadora de caixa

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operadora de caixa

Conhecimentos em PDV e Excel

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Operadora de caixa

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operador de caixa

Ensino médio completo/ Habilidade em cálculos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Operador de linha de montagem

Ensino fundamental completo/Montagem de peças de reator

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Operador de telemarketing

Informática básica / Fluência verbal

Ensino médio completo

Não exige experiência

800 vagas

Operador de vendas

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 03 meses em carteira

20 vagas

Operador de vendas

Disponibilidade de horário

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 03 meses em carteira

50 vagas

Promotora de pacotes turísticos

Habilidade com vendas

Ensino médio completo

Não exige experiência

10 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Recepcionista secretária

Ensino médio completo/ informática/desejável curso

Experiência mínima de 03 meses na função

06 vagas

Serralheiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

20 vagas

Supervisor de vendas externas

Vivência em supermercados/ Realizar viagens

Ensino superior incompleto/ possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Vendedor externo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses função

02 vagas

Vendedor interno

Ensino médio incompleto/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

26 vagas

Vendedor pracista

Ensino médio completo/Possuir carro

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor pracista

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

