Empresas têm oportunidades e pagam até R$ 7 mil para trainee

Com o mercado de trabalho incerto para todas as áreas, participar de programas de trainee pode ser uma saída para universitários no último ano da graduação ou com no máximo dois anos de formado. Atualmente, são mais de 400 vagas sendo oferecidas no Brasil para diversas áreas, a remuneração pode chegar R$ 7 mil por mês. As empresas oferecem oportunidades de conhecer o funcionamento de todos os setores, de trabalhar em outra cidade/país e ainda a possibilidade de ser efetivado em cargos de liderança.

O programa de trainee dura em média um ano e tem como objetivo formar novos líderes e gerentes. Por isso, o trainee tem experiências de trabalho em todos os setores da empresa e até mesmo em filiais de outras localidades. Após esse período, o trainee pode ser contratado para atuar na área que escolheu no início do processo ou na que teve melhor desempenho.

As empresas Souza Cruz, Ambev, Estácio, Basf e Locaweb estão entre as que buscam de novos talentos. As vagas disponíveis são para diversas áreas, como administração, engenharias, comunicação social, psicologia, química e direito.

As etapas do processo seletivo podem variar conforme a necessidade da empresa e duram em torno de quatro meses. Na maioria dos casos, os candidatos respondem provas online (português, raciocínio lógico e inglês), fazem dinâmicas em grupo, entrevista com o setor de RH, painel de negócios (simulação de situações cotidianas de trabalho para ser solucionadas pelo candidato) e entrevistas com supervisores de área, presidente da empresa ou vice-presidente.

Perfil desejado

Liliane Rosa, especialista em recrutamento e seleção da Ambev, garante que para se destacar é preciso atender a alguns requisitos. “O jovem deve ser criativo, gostar de desafios, ter capacidade de negociação, habilidade de gerenciamento, inglês fluente, disponibilidade para viagem e principalmente uma visão socioeconômica do Brasil e do mundo”, esclarece.

O trainee industrial de produção Guilherme Pauline, da Ambev, contou que para ser trainee se dedicou bastante. “Conversei com pessoas que já tinham vivenciado a experiência, treinei o raciocínio lógico, pesquisei sobre a empresa, seus gestores e sua cultura”, ressalta Guilherme.

Já Thaísa Belo, trainee global da Souza Cruz, conta que para se destacar buscou uma empresa com a qual se identifica. “Quando você acredita nos valores da empresa vai estar mais disposto a enfrentar todos os desafios”, contou.

Nathália Kischkel, gerente de recursos humanos da Souza Cruz, afirma que o programa de trainee é um diferencial para a carreira. “O trainee vai fazer parte dos projetos da empresa, será cobrado a trazer soluções para as situações e a todo momento vai dialogar com todas as instâncias da empresa”.

A gestora da Universidade Corporativa do Grupo Estácio, Ana Varela, relatou que entrou na instituição como trainee e hoje ao selecionar jovens talentos se sente mais preparada. “Entendo a ansiedade e os receios dos candidatos, isso permite um diálogo mais leve”.

Onde estão as oportunidades

Estácio - Tem 8 vagas para alunos e ex-alunos da instituição. Inscrições até 31/3 pelo site: www.estacio.br/trainee

Ambev - Oportunidades para trainee industrial, a empresa não estipulou o número de vagas. Inscrições até 1º/5 Site: www.queroserambev.com.br

Souza Cruz - Tem 16 vagas para trainee. Inscrições até 7/4. Site: vagas.com.br/souzacruzgraduateprogramme

Basf - Tem 11 vagas para trainee com treinamento internacional. Inscrições até 2/4 Site: www.ciadetalentos.com.br/traineebasf

Sistema Ari de Sá (SAS) - Tem vagas para várias áreas. A empresa não estipulou o número de vagas. Inscrições até 9/4 pelo site: portalsas.com.br/gentequetransforma

Ernst & Young - Tem vagas para diversas áreas. Não estipulou limite de vagas. Inscrições até 1º/10 Site: beyellow.com.br/programa

Verto Brasil - Tem vagas de trainee para gestão pública. Não determinou o número de vagas. Inscrição até 14/4. Site: www.vetorbrasil.com

Localweb - Tem vagas para diversas áreas. Inscrições até 27/3 Site: www.traineelocaweb.com.br

BDO - Tem vagas para auditoria e consultoria. Inscrições até 1º/4. Site: www.vagas.com.br/vagas/v1466878/brasil-trainee-

auditoria

*Estagiário sob supervisão da editora Cassandra Barteló

