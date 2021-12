Empresas lucram com negócios na web

Onde 70% dos brasileiros com idade entre 15 e 55 anos preferem passar seus 15 minutos livres? Na internet. A rede já faz parte da vida de quase 95 milhões de brasileiros, o que equivale a aproximadamente 50% da população. Os números, divulgados no primeiro semestre deste ano, são do estudo Brasil Conectado II, realizado pelo Interactive Advertising Bureau (IAB) Brasil, e comprovam uma realidade que avança numa velocidade que as pesquisas não acompanham.

O número de usuários cresce e, a reboque, a utilidade da rede para todos os segmentos sociais, profissões e ramos de negócios. Por esta razão, micro e pequenos empreendimentos não podem se dar ao luxo de ficar fora deste universo.

A banda larga consolidando-se nos recônditos do País, compras pela internet tornando-se atividades corriqueiras, tablets e smartphones mais baratos e acessíveis, aplicativos com fins inimagináveis e um mundo totalmente conectado desenham uma realidade que não pode ser negada, especialmente para quem busca atingir de forma eficiente seu público-alvo.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet), Eduardo Nager, o mapa do tesouro na rede para empreendedores iniciantes é saber aproveitar a segmentação de públicos, aliada à extensão sem fronteiras que só a web possibilita, para conseguir maior aproximação com o cliente.

Ele afirma que muitas pequenas empresas perceberam rapidamente a oportunidade aberta pela internet, mas ainda há receio. "Na verdade, é um problema basicamente de conscientização do empresário, o empreendedor acha que não vai se envolver, não tem capacidade, e depois existe ainda a dúvida sobre como operacionalizar a presença da empresa no ambiente online".

Para o especialista, ainda falta conhecimento sobre o que pode ser feito para o posicionamento online. Para lembrar um exemplo simples, cita promoções em estabelecimentos para o cliente que faz o check-in em alguma rede social divulgando o local onde está.

"Percebemos que quem começa tem resultado e investe mais. E, além de rápidos, os resultados são facilmente mensuráveis na web, você tem um perfil completo do cliente, pode saber quem ele é, do que gosta e qual o seu nível de escolaridade, por exemplo".

De acordo com Janaína Neves Silva, analista da unidade Educação Empreendedora do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Bahia, a corrida pela presença na internet ficou mais intensa a partir do ano passado.

Em seu trabalho, a analista percebe que existe uma preocupação crescente com o posicionamento online, embora o empresário, de um modo geral, ainda não saiba exatamente como utilizar as ferramentas.

"Uma das iniciativas do Sebrae, o Projeto na Medida, visa justamente capacitar empresários que ainda não estão na internet sobre as ferramentas mais adequadas aos seus negócios", informa.

Mundo conectado

Empresas que nascem na rede, negócios específicos para a web e aqueles que são criados para permitir a existência de outros negócios na internet. O mundo conectado constrói e reformula não apenas oportunidades, mas alguns parâmetros que vão aos poucos substituindo naturalmente antigas concepções.

Para este contexto surgiu a Agilize, empresa que presta serviços contábeis online, com o objetivo de reduzir o trabalho do empreendedor. Em uma tela, que pode ser do computador ou do smartphone, o gestor tem os impostos devidos e o controle das finanças da empresa. Na data de vencimento, é avisado pelo sistema, que também imprime uma guia para o pagamento. Após a quitação, a informação chega até o gestor em tempo real.

"O empreendedor passa a poder controlar as pendências fiscais de forma mais rápida e preenchendo menos campos de informação do que nos sistemas da prefeitura, por exemplo", assegura Antonio César Mazzoni, executivo da empresa.

