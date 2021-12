Empresas elevam produção e venda de chocolates na Páscoa

Empreendedores e empresas que querem aproveitar a Páscoa para fazer negócios e impulsionar as vendas já estão a todo vapor no planejamento para aproveitar ao máximos às oportunidades que irão surgir daqui a dois meses. Planejamento e criatividade para lançar produtos em um setor competitivo são dicas dadas por especialistas para aproveitar oportunidades sazonais.

A indústria de chocolates orgânicos Amma, que tem fábrica localizada no Porto Seco Pirajá, em Salvador, criou uma edição limitada de seus chocolates para a Páscoa, em formatos de cacau, além de direcionar os seus produtos tradicionais para o período. O produto se diferencia dos demais concorrentes por sua alta concentração de cacau e processos mais naturais.

"Teremos 'Cacaus de Páscoa' de 60% cacau e 70% com açúcar de coco, que serão vendidos nas lojas Amma. As embalagens dos tabletes já são elaboradas para que eles sejam, por si só, presentes de muito bom gosto", afirma o diretor da Amma Chocolate, Diego Bertoline.

Negócios triplicam

Mesmo sem o produto tradicional do período como carro-chefe, todo o setor de doces aproveita o paladar adocicado do período de Páscoa. É o caso da marca Juju Pão de Mel, da empresária Joana Bugarin. Suas vendas durante o período quase triplicam. Em um mês normal, cerca de 200 unidades são vendidas. Na última Páscoa, a empreendedora chegou a venda mais de 600 doces.

"Compro com antecedência as embalagens e faço estoque de material. Para me adequar ao período, ofereço embalagens temáticas, a pedido dos clientes", afirma Joana.

O período também é ideal para quem aproveita as festas para ganhar uma renda extra. A Choco Madame Lis é uma iniciativa familiar que investiu no ovo de Páscoa de colher como estratégia de venda. Há quatro anos, transforma as festas em oportunidades. As irmãs e enfermeiras Talita Souza e Shirlei Santos e sua mãe Solange Bárbara Santos já começaram a divulgar as novidades do ano, de olho no público que inicia as encomendas depois do Carnaval. "Nós começamos a nos programar em janeiro, já fazemos pedidos de algumas coisas pela internet e vamos comprando e estocando. Quando as encomendas chegam, o foco é na produção", afirma Talita.

