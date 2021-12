Empresas de grande porte selecionam estagiários

Dentre as companhias que estão selecionando jovens talentos estão Dow, Vale, Alstom, Gamesa, TecBan, dentre outras. Agora é preciso correr: em muitas empresas, o prazo de inscrição acaba na próxima sexta-feira, 11.

Estão aptos a se candidatar para as vagas estudantes dos ensinos técnico e superior das mais diversas áreas. O valor das bolsas varia de R$ 1.025 a R$ 1.706 mais benefícios.

Apesar da crise econômica atual, existe mais de um milhão de estagiários no Brasil – 740 mil para o ensino superior e 260 mil para os ensinos médio e técnico, de acordo com o levantamento mais recente feito pela Associação Brasileira de Estágios (Abres).

“É preciso estar atento, principalmente nesse período que começam as férias na faculdade. É justamente o período que surgem muitas vagas porque muitos jovens estão concluindo seu curso e liberando aquela vaga”, alerta a gerente de desenvolvimento de carreiras do IEL, Edneide Lima.

Tatiana Ferraz, gestora técnica e administrativa do Laboratório Faibi unidade Salvador, dá mais dicas para quem pretende concorrer às vagas. “A gente considera que o bom estagiário é aquele que tem proatividade, busca conhecimento e contribua com as nossas mudanças internas dentro da empresa, trazendo para a gente um novo olhar”, diz Tatiana, que também atua como diretora de núcleos regionais na Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH).

Planos para o futuro

Apesar dos percalços da economia, a expectativa do mercado de trabalho para o jovem que está se inserindo atualmente é otimista. “As empresas vêm percebendo como precisam apostar no futuro dos seus talentos. Mantendo um bom programa de estágio, quando a economia voltar a aquecer, ela vai ter pessoas qualificadas para contratar”, destaca Edneide, que ainda completa: “O estágio é o espelho do profissional”.

Os especialistas afirmam que, ao entrar no mercado de trabalho, a primeira experiência que o jovem brasileiro tem, em sua maioria, é a relação de estágio. Trata-se de um laço empregatício que não visa apenas à rentabilização dos lucros da empresa, ou remuneração do estagiário, mas é uma atividade de caráter educativo que visa complementar o conhecimento adquirido pelo aluno, através da academia, e o ajuda a colocar em prática tudo o que tem aprendido.

Inscrições

Os estudantes interessados em participar do programa de estágio da Dow, Leo Pharma, Midea Carrier, Alstom, Scania, Clariant, Henke e Gamesa devem se inscrever no site da recrutadora www.ciadeestagios.com.br.