Empresas criam estratégias de retenção de talentos para elevar competitividade

A competitividade no mundo corporativo tem se tornado cada vez maior, o que faz as empresas investirem não apenas em novos talentos, mas também em procurar reter os que tem. Manter bons funcionários é uma prática que precisa ser iniciada desde o recrutamento, funcionando quase como uma política interna, onde ao ser recrutado esse colaborador esteja ciente do que pode fazer pela empresa e do que a empresa pode fazer por ele.

No entanto, é um erro achar que um plano de benefícios é o suficiente para fazer com que essa retenção de talentos dê certo. Wladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) na Bahia, explica que as práticas para reter talentos estão intimamente ligadas a quem está nele, encontrando, inclusive, apoio e auxílio durante as tarefas mais extenuantes.

“Não é criar um ambiente sem conflito, mas sim um lugar onde esses conflitos são discutidos sem alarde. Um local onde os colaboradores possam contribuir com suas ideias e observar elas serem usadas”, comenta Wladimir. Essa prática reflete também no público externo, já que o ambiente de trabalho, seja ele bom ou ruim, é percebido pelos clientes.

Fernanda Borges Carvalho é supervisora de RH da regional Bahia do Grupo Sabin e conta que hoje, mais do que nunca, as pessoas querem estar em lugares que tenham um sentido verdadeiro para elas. É primordial que a gestão de pessoas desenvolva políticas e programas capazes de dar suporte e apoiar o colaborador nessa construção, vinculando seus propósitos pessoais aos da empresa. Além de também aperfeiçoar cada vez mais as lideranças das empresas.

“A imparcialidade é capaz de transformar o ambiente de trabalho. Para tanto, contamos com desenvolvimento contínuo dos nossos líderes, pois gestão de pessoas é feita por todos, não é uma prática exclusiva do RH. Temos um portfólio de mais de 20 benefícios ofertados aos nossos colaboradores, com critérios de avaliação para liberação gradativa, o que motiva a apresentar bom desempenho e a permanecer na empresa para alcançar os benefícios que dependem de tempo de casa”, conta Fernanda.

Investir na formação dos colaboradores e reter os talentos é uma medida estratégica dentro de uma empresa, explica Marisa Ferreira Miranda, gerente-executiva de gente e gestão da unidade Mucuri, na Bahia, da Suzano Papel e Celulose. “Existe uma ligação direta com o plano sucessório de uma organização e isso contribui de forma muito relevante para o seu crescimento e perpetuidade. Um dos direcionadores da Suzano é “gente que inspira e transforma”. Acreditamos nos nossos colaboradores como agentes que possuem autonomia para as melhores decisões para a companhia”, conta.

A Suzano possui inúmeras ações que buscam reter seus funcionários, como o conceito de trabalho “juntos e misturados”, que favorece a interação entre áreas e unidades diferentes. Dentre as tantas ações, eles possuem os projetos agricultura comunitária e apicultura sustentável – na Bahia e no Espírito Santo –, e em Mucuri, no extremo sul da Bahia, onde a fábrica fica, existem ainda dois conjuntos habitacionais destinados a colaboradores, que incluem clubes, ciclovias e acesso direto às praias da região.

Plano de ação

A Descola.org é uma escola de cursos online focada em ensinar sobre inovação e empreendedorismo, que leva novas habilidades para os alunos aplicarem em sua vida ou no trabalho. André Tanesi, CEO da plataforma, explica que usa o que aplica em sua empresa para um dos cursos da plataforma, o Employee Experience, que ensina como entender e melhorar a jornada do seu colaborador.

“Quanto maior a experiência do colaborador, mais ele irá contribuir e melhor será o retorno dos clientes. É preciso criar um plano de ação dentro da empresa e atrair os colaboradores não só com o salário ou o benefício, mas também com um ambiente saudável, autonomia para o funcionário e oportunidades para ele ser proativo e criativo”, explica.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo