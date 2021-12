Empresários apostam na Copa para impulsionar vendas em Salvador

A 11 dias do início dos jogos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, um terço dos empreendedores brasileiros acredita que a competição vai impulsionar as vendas do comércio, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada no último dia 15. Os empresários que acreditam em aumento das vendas esperam o incremento de até 27% do faturamento no mês do torneio, na relação com o mês anterior aos jogos.

O diretor da Camisas Polo Salvador, Hari Hartmann, investiu R$ 80 mil em produtos temáticos da seleção brasileira e da Copa. Na fábrica da empresa, localizada no Uruguai, foram confeccionadas mais de cinco mil camisas personalizadas da seleção canarinho, disponíveis nas cores branca, azul, verde e amarelo. A projeção mínima de faturamento da empresa é de R$ 100 mil no mês dos jogos, número 20% maior que o ganho de maio.

“As camisas da Copa são vendidas com preços que estão entre R$ 18 e R$ 20. A gente faz o bordado da bandeira do Brasil nas peças, uma das estratégias de personalização que visa atrair os clientes. Este é o momento em que as camisas são procuradas por pessoas físicas e empresas que buscam presentear os funcionários e entrar no clima da competição”, conta Hartmann.

A contratação de até cinco funcionários temporários não é descartada por Hartmann, necessidade que aparece pelo aumento da demanda e venda da Copa. A Camisas Polo Salvador tem atualmente cerca de 40 profissionais. O diretor acrescenta que as vendas dos próximos sete dias serão cruciais para confirmar a expectativa de faturamento do negócio.

A empreendedora Fabíola Barros, da loja de artigos Canetas e Cia. Brindes Promocionais, investiu na publicidade em redes sociais e na aquisição de produtos temáticos da Copa para elevar as vendas. Entre itens como camisas, canetas e canecas, ela espera aumentar as vendas em até 30%, na comparação com o desempenho na Copa do Mundo de 2014.

“Acredito que a confiança na seleção brasileira aumentou, realidade que também aumenta a nossa confiança de venda. Já comprei tecidos e matéria-prima para a confecção e comercialização de diferentes itens em verde e amarelo. Atrelado aos produtos temáticos, trabalho a publicidade da empresa em redes como o Facebook e o Instagram”, diz a empreendedora.

Bullos, supervisor de vendas da Casa Esportiva, no Comércio, aposta nas camisas oficiais da seleção para aumentar os negócios em até 25%

Atenção nos jogos

Para Fabrício Barreto, analista do Sebrae-BA, além das estratégias de preparação para o aumento das vendas, os empreendedores precisam ficar atentos para o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.

No caso de uma eliminação precoce, como na fase de grupos, as vendas de produtos relacionados com a competição pode sofrer uma queda. De acordo com Barreto, o resultado negativo do país em campo seria uma justificativa para os consumidores se retraírem.

“O empreendedor precisa pensar em como aproveitar momentos como a Copa, onde o consumo de produtos ligados com a competição aumenta. Este preparo para o evento esportivo não pode ser feito sem o planejamento para o período do Brasil no torneio, já que isso afeta de forma direta o negócio”, explica Barreto.

O analista destaca a efetividade para as vendas de lógicas como a confecção de brindes promocionais da Copa, principalmente para os negócios que não estão ligados de forma direta com o mundo esportivo.

“É interessante usar planos, como a entrega de brindes personalizados no período da competição. O empreendedor pode fixar um determinado valor de consumo para a aquisição do brinde, por exemplo”, acrescenta o analista.

Na loja de artigos esportivos Casa Esportiva, no Comércio, o supervisor de vendas Lucas Bullos aposta nas camisas oficiais da seleção brasileira para aumentar em 25% as vendas do negócio no período da Copa, na relação com a competição de 2014. Perto das camisas, as bolas da Copa do Mundo de 2018 foram adquiridas para o incremento financeiro da empresa no período dos jogos.

“As vendas de camisas da seleção canarinho na Copa do Mundo de 2014 foram motivadas pelos protestos políticos do país. Para 2018, a expectativa é positiva pelo bom momento técnico da seleção brasileira, apresentado no desempenho das eliminatórias do torneio”, diz Bullos.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo