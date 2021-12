Empresa que apoia ações de interesse público valoriza marca

O apoio privado a projetos sociais é uma via de mão dupla, pois valoriza a marca da empresa. Embora o Brasil ainda guarde um grande potencial adormecido na área de investimento privado em projetos para o bem comum, percebe-se uma melhora gradativa. A avaliação é de Heloísa Oliveira, gerente de investimentos sociais do Instituto Ayrton Senna, que tem entre seus parceiros muitas empresas grandes. Mas, entre os micro e pequenos empresários também há espaço para atuação, desde que não falte boa orientação.

Segundo Moacir Vidal, presidente da Femicro (entidade representativa das microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais), "a preocupação social deve ser de todos e cada um faz o que está ao seu alcance".

Ele lembrou que este segmento produtivo já encontra uma dose extra de dificuldade para sobreviver, mas admite que pode buscar caminhos para atuar de forma mais planejada, estratégica. "Nas micro e pequenas empresas, o quesito responsabilidade social normalmente não consta em balanços ou relatórios, mas existe". É mais comum do que se pensa o empresário prestar uma assistência informal.

Muitas vezes tido como uma referência na área onde atua e em muitos casos comprometido com a comunidade, este empresário pode ajudar, por exemplo, a um funcionário na construção de sua casa própria. Pode também juntar-se a outros para colaborar na manutenção de uma creche, um asilo de idosos, patrocinar o esporte, etc.

Por sua vez, Heloísa Oliveira, do Instituto Ayrton Senna, diz que na área da educação, por exemplo, os empresários estão atentos não só à exposição positiva de sua marca, mas também à qualificação do trabalhador. Melhorando a qualidade da educação básica, por exemplo, prepara-se melhor o jovem em cursos de capacitação. Ensino público de má qualidade significa mão de obra precária. "Gente melhor preparada consegue ganhar mais e comprar mais", melhorando a sustentabilidade das empresas.

Custo baixo - A funcionária lembra que, se a empresa sabe investir estrategicamente, ela consegue bom retorno para cada real empregado. "No Instituto Ayrton Senna, o custo de cada criança por ano é de R$ 15 em média; uma das soluções é ter programas que atacam estrategicamente a questão da educação em larga escala, pois, trabalhando-se em larga escala, consegue-se baixar custos", disse.

Ao falar da importância de se investir em programas de capacitação para o mercado de trabalho, Heloísa Oliveira citou, por exemplo, o caso de uma filha de cortadores de cana cuja perspectiva de vida era a de ser igual aos seus pais. Com o apoio da Copersucar, o instituto inseriu a jovem num programa de melhoramento em leitura e matemática, tornando-a mais motivada. Coincidentemente, ela acabou sendo contratada como estagiária da Copersucar.

Na Bahia, Nelson Guimarães, 41 anos, é agricultor e mudou do método tradicional de plantio da monocultura da mandioca para o sistema agroflorestal (como outros 20 agricultores do município de Mata de São João) graças ao trabalho educativo do Projeto Floresta Sustentável, capitaneado pela Petrobras.

Foi contratado direto do projeto para trabalhar na produção de mudas nativas da mata atlântica e hoje vive da produção em sua própria área. E continua sendo um dos grandes parceiros do trabalho, atuando como agente multiplicador das mensagens de cunho conservacionista que o Floresta Sustentável promove.

"O conhecimento nos fez sair da monocultura da mandioca e mudamos a cultura, a consciência ambiental. Aprendemos que é melhor plantar vários cultivos na mesma área sem precisar derrubar as plantas nativas".

