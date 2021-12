Empresa faz seleção dos candidatos para área de venda em evento online

O processo seletivo digital interativo "Brilhe na Apsen", que visa atrair diferentes tipos de profissionais para a empresa, obteve mais de 17.600 candidaturas em todo o Brasil para as 160 vaga existentes. A contratação é para a área de venda (propagandista farmacêutico), destinada a pessoas com mais de 18 anos, nível superior completo e que já tenham atuado na área comercial.

As entrevistas acontecerão por vídeo e as dinâmicas e testes de raciocínio lógico e conhecimentos gerais serão realizadas por meio de uma plataforma digital Taqe. Segundo a empresa, ferramenta de inteligência artificial contribuirão para a escolha dos candidatos.

Além disso, são ao todo cinco etapas, todas online. As duas primeiras já foram realizadas. A primeira fase, chamada Match Comportamental, consistiu no preenchimento de informações pessoais, profissionais e perfil comportamental por meio de cadastro online na plataforma Taqe. Os candidatos que atenderam aos requisitos necessários básicos definidos pela Apsen passaram para à fase posterior, denominada Quiz.

O Quiz contou com a apresentação do jornalista Ivan Moré e na ocasião, os candidatos responderam a perguntas dos mais variados temas (português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, tecnologia/digital, negócios/economia e conheciementos sobre a Apsen), em um tempo pré-determinado e contou com a participação de 10 mil participantes.

Enquanto que, as próximas fases eliminatórias do processo são: Vídeo de Apresentação, no qual o candidato deverá gravar um vídeo de dois minutos em que responde à pergunta “Por que você se considera preparado para brilhar na Apsen?” e fazer o upload na plataforma do processo; Entrevista Online, etapa na qual os candidatos serão sabatinados pelo gestor da área; e Apresentação de Case, em que os concorrentes à vaga apresentarão remotamente um case a uma banca avaliadora.

