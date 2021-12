Empresa de telemarketing oferece 810 vagas de emprego

Empresa de telemarketing abre 810 oportunidades de emprego em Salvador (BA), sendo 758 vagas na área operacional para o cargo de Teleoperador e 52 vagas na área presencial, sendo 45 para o cargo de Promotor de Vendas I, sete vagas para o cargo de Consultor Comercial I.

A Atento não exige experiência para o cargo de teleoperador, proporcionando aos candidatos a oportunidade de desenvolver carreira em uma multinacional com presença em 15 países.

Para o cargo de teleoperador é preciso ter o segundo grau completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação. Para candidatar-se para as vagas de Teleoperador, os interessados devem se cadastrar no site da empresa, enviar um e-mail com o CV para recrutamentoselecao@atento.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 771 4014.

Já para as vagas de Promotor de Vendas I e Consultor Comercial I, os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail selecaopdvba@atento.com.br.

A empresa exige que para o cargo de Promotor de Vendas I, o candidato precisa ter o segundo grau completo, conhecimentos em informática e tecnologia, dinamismo, objetividade, organização, habilidade para argumentar, pró-atividade, experiência em vendas, além de ser desejável ter experiência no cargo.

Para Consultor Comercial I, o candidato deve ter ensino superior completo ou em curso, domínio de informática e internet, possuir habilitação e carro próprio, imprescindível experiência com vendas externas e liderança de equipe; disponibilidade para viagens; habilidade em negociação com clientes; organização, excelente relacionamento interpessoal, motivação, trabalho em equipe; iniciativa e comprometimento.

A empresa oferece assistência médica, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, vale-transporte, auxílio-creche e auxílio à criança especial. Além de que todos os cargos de trabalho são em regime CLT.

