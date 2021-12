Empresa cria programa para mães empreendedoras

Empresa cria programa de coaching em grupo para ajudar as mães que buscam conciliar o tempo dividido entre os filhos e o próprio negócio. A Mom'SA empresa especializada na área, está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 9, no site do programa Target.

O programa vai abordar questões como: após tornar-se mãe (ou mesmo antes), você sentiu a necessidade e a vontade de ser mais dona dos seus horários para poder curtir sua família com mais autonomia e presença? Quer criar um trabalho em que você possa aplicar suas paixões, habilidades, gerar um real valor para o mundo e ter uma remuneração condizente com seu potencial? Você quer descobrir um ramo de negócio que a torne realizada? Precisa estabelecer metas e objetivos claros para alavancar seu empreendimento? Gostaria de organizar a sua rotina para aumentar o seu potencial de crescimento? Deseja saber como estabelecer prioridades para criar equilíbrio e qualidade de vida?

As sessões do programa terão formato de vídeo aulas gravadas, ministradas pelas coaches Amanda Rocha e Elba Oliveira, parceira do Mom'SA neste projeto. Os vídeos serão liberados toda semana (1 por semana), durante 10 semanas, sempre às terças-feiras. Todas as segundas-feiras, neste período, haverá um encontro online ao vivo. Serão, ao todo, 10 sessões e outras duas de bônus. Cada sessão terá duração de aproximadamente 2 horas. As participantes poderão tirar dúvidas em tempo real, e partilhar seus avanços. Todas as mães que participarem do Target receberão também e-books e cursos como bônus por se inscreverem no programa, e as primeiras inscritas receberão um kit pelo correio.

A Mom'SA foi co-fundada em 2014 pela coach Amanda Rocha, que estava em busca de um negócio que proporcionasse, ao mesmo tempo, realização profissional e tempo com a filha Manuela, até então recém nascida e por Lúcia Stradiotti, também mãe do pequeno Caio.

