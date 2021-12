Empresa abre vagas de estágio para engenharia civil

Considerada a maior construtora da América Latina, a MRV está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos. As oportunidades são para estudantes do curso de engenharia civil, e estão distribuídas nas mais de 155 cidades onde a emrpesa atua, incluindo Salvador, Feira de Santana e Camaçari.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de setembro por meio do site do programa. A seleção será feita em cinco etapas: inscrição e prova de raciocínio lógico, game online individual, game online em grupo, dinâmica online e entrevistas presencial e online.

A empresa é, conforme a consultoria internacional Universum, uma das preferidas pelos universitários e figura como a segunda mais lembradas pelos estudantes de engenharia do País, no Ranking de Empregadores Mais Atraentes.

