Empregos temporários "alternativos" estão em alta

Quem vive em crise no trabalho ou até quem se sente feliz com o que faz, mas tem os momentos de estresse que levam à vontade de jogar tudo para o alto, certamente já se imaginou desempenhando alguma função mais prazerosa, mesmo que totalmente distinta de suas competências.

Mas será que esses profissionais aceitariam "empregos alternativos" caso a oportunidade aparecesse? A proposta foi lançada pela Halls Brasil, que criou um aplicativo no Facebook, oferecendo vagas temporárias em todo o País para os chamados cool jobs.

Degustador de cerveja, VJ, auxiliar de barman em pousada de Trancoso e assistente de estilista são alguns dos cargos que compõem a lista de empregos com duração de uma semana até um mês.

"A ideia é proporcionar não só experiências diversas de trabalho, mas também novas experiências de vida, sem que, para isso, a pessoa precise abandonar totalmente um cargo que já tenha", conta o gerente de produto da marca, José Freitas.

O processo de seleção também fica fora do convencional. Não é exigida experiência em nenhuma das áreas e, em vez de currículos, os candidatos devem postar vídeos no aplicativo, respondendo a algumas questões sobre o interesse nas vagas.

Desafio profissional - Além de aventura, propostas como essa representam um desafio ao profissional que pensa em inovar, se reciclar ou mesmo se testar em outros ambientes. Para o especialista em desenvolvimento humano Antônio Amorim, o autoconhecimento é fundamental na escolha.

"A pessoa precisa analisar por quanto tempo ficará na vaga. Isso pode ser tanto um tempo perdido quanto aumento da bagagem de experiência profissional. Só depende do perfil dela". A dica de Amorim é a procura de informações sobre a área da função que irá desempenhar.

E mesmo as experiências mais distantes da formação e atuação desse profissional contam pontos no mercado de trabalho. "Experiências que o tirem do condicionamento de fazer apenas o que estudou e está acostumado representam um desenvolvimento pessoal e profissional, pois ajudam a ampliar e diversificar perspectivas. São as oportunidades inusitadas que transformam um profissional mediano em um super-realizador", afirma Indiara Oliveira, coach de carreiras.

Segundo Indiara, trabalhos temporários são uma boa maneira de vivenciar e experimentar uma área para a qual se deseja direcionar a atuação.

