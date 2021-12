Empregador é o responsável por tornar a equipe parceira do negócio

A gestão de pessoas tem ganhado força dentro das empresas, e uma das grandes razões disso vem da mudança de perspectiva do papel do colaborador dentro de uma organização. Os funcionários são cada vez mais vistos não como uma mera ferramenta que pode ser substituída, mas sim como um componente-chave para o crescimento e o sucesso da empresa. Essa mudança de perspectiva deve partir do empregador e chegar ao empregado, de uma forma que ele tenha total noção do quanto o seu trabalho é importante, fazendo-o perceber que ele não está apenas trabalhando para uma organização por um salário, mas está crescendo junto com ela.

O essencial é ter uma equipe que seja parceira do negócio, esse é um tipo de política que, de acordo com Wladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) na Bahia, atrai efeitos significativos para a organização. “É preciso ter uma gestão adequada, porque esse é o fator que tem se tornado um grande diferencial nas empresas. Dessa forma, percebe-se facilmente que o bem mais valioso de uma organização é tanto quem trabalha nela quanto a gestão de conhecimento dessas pessoas”.

Gerir pessoas pode parecer, para alguns, fácil ou até algo que não é especialmente necessário, no entanto Suzana Nobre, gerente de gestão de pessoas do Grupo CAM, explica que esse é um fator de extrema importância. “Faz absolutamente toda a diferença. Só é possível atingir as metas e os objetivos de uma empresa por meio das pessoas, e para isso esses colaboradores precisam entender que sua presença é importante na empresa, assim como o trabalho que faz por ela”, comenta a gerente.

Suzana explica que os colaboradores não vão lutar por algo que não acreditam. Os funcionários precisam se sentir acolhidos dentro da empresa e sentir que essa dedicação que eles dispõem é retribuída. “O Grupo CAM trabalha muito nesse sentido. Procuramos ser transparentes em nossas informações, assim como incentivamos a educação continuada e tentamos ao máximo manter os gestores próximos”, ela explica.

Casos de sucesso

O Grupo CAM está entre um dos cases que tiveram as melhores pontuações no 10º Prêmio Ser Humano promovido pela ABRH, que premia as organizações com as melhores práticas em gestão de pessoas na Bahia. Outra finalista foi a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), com o Programa Universidade: Somos todos um. Telma Bastos, gestora estratégica de pessoas e aprendizagem organizacional na EBMSP, explica que o necessário para investir nesse setor é pensar que pessoas felizes e engajadas produzem mais. Quando todos ganham, todos prosperam.

“O maior investimento na gestão de pessoas é ter foco nas pessoas, os ativos que fazem com que a organização cresça e prospere. Empresas que cuidam de seus colaboradores e os colocam como fundamentais para o seu crescimento tendem a investir em educação, formação e capacitação. Isso cria e amplia os horizontes, além de dar condições de trabalho para que esses colaboradores construam suas carreiras e prosperem junto com a organização”, diz.

Layrene Almeida, gerente de projetos do Parque Social – que também foi um dos ganhadores do prêmio da ABRH com o projeto Comunidade Empreende –, explica que é preciso deixar claro o foco da organização e que, ao se juntar à equipe, esse colaborador deverá mergulhar de cabeça nos objetivos da empresa. O engajamento do funcionário é um dos principais sinais de que a gestão de pessoas instaurada na empresa está dando resultados, mas para isso a organização precisa ter uma identidade clara.

Layrene enfatiza que todos estão cientes de que o foco é o empreendedorismo social e a participação cidadã. “Nosso foco está no trabalho encontrado nas comunidades, que são muito facilmente deixadas à margem, então buscamos fortalecer e evidenciar o trabalho dessas pessoas. Procuramos mostrar que elas podem e conseguem ser as protagonistas de sua vida”, explica a gerente de projetos.

Porém Layrene chama a atenção para as diversas formas de gerir essas pessoas a depender do tipo de empresa e das funções do colaborador dentro dela. As organizações são diferentes e demandam tipos diferentes de funcionário. Logo, aqueles que lidam com o público externo, por exemplo, percebem mais facilmente o quanto seu trabalho está sendo apreciado, ao contrário daqueles colaboradores que ficam com o trabalho interno das empresas.

