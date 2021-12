Empreendedorismo feminino: a presença da mulher no mercado cervejeiro

Em tempos de pluralidade, onde a conquista de espaços tem sido cada vez mais presente, principalmente no mercado de trabalho, as mulheres tem entrado de cabeça na procura pelo seu lugar ao sol. Inicialmente visto como um ambiente culturalmente masculino, o ramo de cerveja era tido como uma barreira quase que intransponível à presença feminina.

No entanto, de uns tempos para cá, essa realidade vem mudando e, com isso, elas não tem apenas conseguido adentrar no território, mas também vem exercendo um importante papel na reinvenção de algo que era considerado quase que solidificado unanimemente na cultura do público brasileiro.

Para comemorar essa conquista tão importante na luta das mulheres, no dia 19 de novembro é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino. Com isso, o Portal A TARDE conversou com duas personalidades de grande destaque no mercado cervejeiro baiano. São elas: Débora Lehnen e Mariana Maltez.

Com uma proposta completamente inusitada, Mari percebeu a difusão de duas tendências no mercado - Cerveja Artesanal e Food Trucks - decidindo fundar a Kombita Chopp, em 2016. Assim, ela que até então não tinha muito prazer pelas cervejas convencionais - chamadas de mainstream - revelou como foi seu primeiro contato com o formato da bebida artesanal.

Mari, junto com sua sócia Márcia, inovaram ao rodar pelas ruas da capital baiana em uma Kombi divulgando o negócio Foto: Reprodução | Instagram

"Em 2015 fui passar uma temporada no Vale do Capão junto com minha sócia Márcia. Lá conhecemos um pequeno Pub onde o proprietário produzia sua própria cerveja e acabei me encantando com o sabor e aroma. A partir desse primeiro contato, passei a me interessar por esse novo universo e experimentar novos estilos de cerveja. Após 6 meses no Capão, voltamos para Salvador decididas a empreender no mercado de cervejas artesanais", contou

No entanto, como todo mercado emergente a primeira grande etapa foi apresentar ao público a nova proposta. Para isso, a proprietária, junto com sua sócia, inovaram ao rodar pelas ruas da capital baiana em uma Kombi divulgando o negócio.

"Nessa época, tivemos dificuldade em introduzir a cerveja artesanal nas ruas e eventos de Salvador. Aos poucos, fomos apresentando o universo às pessoas e nos tornando referência. Passamos dois anos rodando de quarta a domingo pela cidade com a Kombita. Depois desse período, nós abrimos o nosso ponto fixo, na avenida Professor Sabino Silva, no bairro da Barra. Então, o fato de termos começado numa Kombi, e aproveitado o 'boom' dos food trucks, foi fundamental pra conquistarmos clientes por toda cidade".

Coincidentemente, a história de Débora também tem um início longe de Salvador. No caso dela, bem mais distante. Mais especificamente, em sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Após desembarcar em solo baiano, ela percebeu a carência da região a respeito do mercado de cervejas artesanais e decidiu investir, a ponto da atividade se tornar mais prazerosa do que sua profissão de engenheira química.

“Eu vim morar na Bahia em 2014, já era cervejeira caseira lá no Rio Grande do Sul. Quando cheguei aqui, fui atrás de cerveja artesanal e só encontrei aquelas importadas que já chegam no mercado mais ‘suadas’. A partir daí, eu me senti obrigado a fazer minha própria cerveja, para o meu consumo mesmo. Meu trabalho aqui não estava sendo o que esperava, e fazer cerveja se tornou mais interessante, eu sentia mais prazer em fazer", falou a gaúcha.

Apesar de já possuir experiência na produção de cerveja, Débora ainda fez questão de realizar cursos e viajar o Brasil na busca de entender melhor como funcionava o mercado. Ao retornar a Salvador, com bastante bagagem, ela decidiu pôr o plano em prática e fundar a Proa Cervejaria.

“Eu vejo que tem muitas pessoas que possuem amor pelo negócio, mas não entendem que isso é uma indústria, que envolve muitos problemas relacionados. Como marca, a gente tenta envolver novas pessoas ao negócio, organizando eventos aqui para atrair públicos diferentes e trazer novos para o mercado cervejeiro. Isso foi algo que mudamos com o tempo. No início, produzíamos para um público mais especializado, hoje atraímos pessoas para o consumo da cerveja artesanal.

Sem consumir as cervejas convencionais, Mariana revelou que ficou encantada com o sabor e aroma das artesanais | Foto: Reprodução | Instagram

Na Kombita, só a proposta do trabalho em si já apresenta uma grande inovação. No caso da Proa, a empresária gaúcha resolveu mostrar que cerveja e mulher são coisas que combinam, e muito. Assim, na busca de criar um ambiente mais agradável ao público feminino, a proprietário decidiu investir em um quadro majoritariamente composto por mulheres.

“Na verdade, não é algo totalmente claro, mas priorizamos a contratação de mulheres em nosso time de funcionários, em quase todos os setores. Então, não há uma comunicação direta em falar ‘queremos que as mulheres venham’, mas queremos tornar o ambiente mais amigável e familiar possível, para que todos se sintam à vontade. Acredito que o grande problema das mulheres não virem tanto em bares é porque elas não se sentem confortáveis e a gente tenta promover essa inclusão”, avaliou.

Mesmo com a proposta inédita, no caso das duas empresas, toda iniciativa começa cercada de muita desconfiança. "No começo era um susto para as pessoas, duas mulheres pilotando uma Kombi e vendendo cerveja. Mas aos poucos fomos mostrando nossa força de trabalho. Quando se tem 'conhecimento de causa' , o gênero fica em segundo plano, independente da área de atuação profissional", garantiu Mari Maltez.

Aos poucos, iniciativas como as de Débora e Mariana tem atraído bastante o público feminino. Por fim, a empresária garantiu que ainda há muito a ser percorrido na busca pela igualdade no mercado em definitivo.

“Estamos vendo mais mulheres como sommelier, do que na parte de produção, que é algo raro ainda. Apesar disso, é muito legal essa inserção e a gente busca atrair para esse mercado mas, de fato, é algo meio complicado. Hoje, eu fico mais na parte gerencial. Mas já aconteceu de eu chegar com um barril de 30 litros e o cliente ficar surpreso. Ainda é uma reação que está muito intrínseca, não é do mercado em específico”, concluiu.

Atualmente, a Proa possui sua própria fábrica de cerveja | Foto: Guilherme Rubini | Cidadão Repórter

