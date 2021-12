Empreendedores economizam até 50% com o suporte online

A implantação de softwares voltados para a gestão de informação traz ganhos financeiros para o negócio. Em relação ao suporte técnico presencial, o online pode, por exemplo, gerar a economia de cerca de 50% para as pequenas e médias empresas.

Fabian Diniz, dono do petshop Pet Center Graça, economizou mais da metade do custo com suporte presencial, agora ele utiliza um sistema online na administração dos dados do estabelecimento, localizado na Graça. “Tenho o apoio na parte de gerenciamento financeiro e no relacionamento com o cliente, sempre através das informações que são colocadas no sistema”, conta o empresário. Dados de consultas, exames e vacinas dos animais são armazenados no banco de dados.

Para o negócio, a busca por gerenciar as informações do estabelecimento traz vantagens financeiras. “O sistema manda e-mails para os clientes sobre períodos de vacinação e datas de consultas dos animais. Então, existe ganho com o retorno do cliente”, diz Bruno Dantas, sócio do Pet Center Graça.

O apoio de sistemas de informação é importante para os empreendedores que pretendem ampliar o seu negócio. É o caso de Bráulio Oliveira, engenheiro elétrico que investiu na venda de pipocas gourmet. Ele é dono da empresa Las Palomitas, cujo principal ponto de venda fica no Shopping Paralela. O sistema utilizado pelo empreendedor cruza os dados relacionados com os gastos do negócio. “Ele calcula as despesas do negócio. Nele, coloco informações de receitas, gastos com impostos, materiais, folha de salário”, explica o empreendedor.

Empresas da área de tecnologia da informação (TI) montam estruturas capazes de atender às demandas online do mercado. “A área de web não precisa do suporte presencial. O apoio é oferecido para a instalação de softwares em computadores”, conta Alexandro Régis, dono da Navegart Networks, empresa de serviços em web. Segundo o empresário, a expectativa é que cada vez mais empresas de TI trabalhem na lógica do outsourcing, onde elas são contratadas para desenvolver determinada área da contratante.

O sistema de gestão online traz benefícios para os empreendedores. No entanto, é preciso ficar atento para saber se as necessidades do negócio são atendidas por determinadas funcionalidades da plataforma. Dentro da área de atuação da empresa, buscar dicas de pessoas que utilizam softwares de administração pode ajudar no processo de adaptação e uso.

TI aplicada ao dia a dia do negócio

APPs - O uso de aplicativos melhora a comunicação com os clientes

Mensagens - Avisos automáticos por e-mail ou SMS podem contribuir na divulgação de informações da empresa

Financeiro - O fluxo de caixa pode ser acompanhado pelo celular

Pesquisa - Alguns sistemas fazem pesquisa de satisfação do cliente

Site - Criar e gerenciar um site ajuda na divulgação da marca e facilita a comercialização de produtos

Nota fiscal - Várias plataformas emitem notas fiscais. A venda pode ser realizada sem a impressora fiscal

*Estagiário sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

