Empreendedores criam ações para elevar vendas do Dia dos Namorados

Com a chegada do Dia dos Namorados, empreendedores apostam na diversidade de produtos e promoções para garantir o aumento das vendas. Da loja de presentes ao sex shop, neste período, a adoção da estratégia eleva a saída de produtos em até 15%.

No bairro de Amaralina, há três semanas, a fábrica da empresa de presentes Dajuju dobrou o ritmo de produção. Na sua loja virtual, a empresa tem recebido entre 50 e 70 pedidos de produtos por dia.

“Através do ambiente digital, vendemos os presentes da marca para o atacado e o varejo, em vários locais do país”, conta Kelly Santos, gerente comercial da empresa.

A Dajuju utiliza as redes sociais na divulgação dos produtos pensados para o Dia dos Namorados. A partir das postagens de objetos com temáticas românticas, a gerente espera aumentar de 12% a 15% as vendas, com relação ao mesmo período de 2016.

“O momento é perfeito para apresentar nas redes objetos da marca como canecas, almofadas, porta-retratos. São produtos que atraem principalmente os jovens”, diz Kelly.

De acordo com a gerente, as redes sociais são ferramentas eficientes para a propaganda do negócio. No entanto, é necessário planejar a rápida entrega do produto, fator que reduz os comentários negativos dos consumidores nas redes.

Para que o empreendedor possa aproveitar datas comemorativas como a dos namorados, planejar é a palavra-chave em questão.

“É importante identificar o tipo de produto que pode ser oferecido ao público para cada data do ano. Ação que só pode ser tomada por meio de um planejamento feito logo no início do ano”, explica Fabrício Barreto, orientador de negócios do Sebrae-BA.

Após definir o tipo de produto, Barreto recomenda que o gestor pense em maneiras de chamar a atenção do público por meio de diversificadas campanhas de marketing.

Corações e lábios

Na vitrine do sex shop Sensual Shop, localizado em Brotas, os adesivos em formatos de corações e lábios vermelhos chama a atenção dos pedestres.

O estabelecimento pertence à empreendedora Marise Fraga, que usou os adereços como estratégia para atrair quem ainda procura por presentes.

Além do visual do estabelecimento, Marise fez uma promoção especial para o Dia dos Namorados.

“A promoção funciona da seguinte maneira, a cada R$ 40 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer ao pacote de 6 horas no motel”, conta Marise.

Segundo a empreendedora, as vendas aumentaram depois de divulgar a promoção nas redes sociais.

“A expectativa de venda é grande. Logo quando postei a promoção, as pessoas enviaram vários comentários de aprovação da iniciativa. Afinal, além de consumir, ela ganha tempo para namorar bastante, não é verdade?”, diz.

Dentro do clima de comemoração e romance, a floricultura Menina Flor, que fica no Costa Azul, foi toda decorada com rosas coloridas.

Desde o começo do ano, a proprietária Ana Portuguesa planejou a organização do espaço e a aquisição dos produtos que devem ser vendidos nesta época do ano. Entre as opções de cores, uma flor ganha destaque nas vendas.

“As tradicionais flores vermelhas são compradas por muitas pessoas. Por isso, já penso no estoque necessário para atender a todas as demandas”, conta Ana.

O estoque fica completo com chocolates e ursos de pelúcia, que também têm grande saída nesta época do ano.

Entre as estratégias de divulgação da floricultura, o uso de placas com informações do estabelecimento tenta capturar a atenção das pessoas.

“A pessoa tem que se organizar para aproveitar as datas comemorativas. No meu caso, por exemplo, fiz campanha no Dia das Mães”, diz.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

